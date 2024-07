97. Net-zero

Definición: s. e adx. (ing.) Para unha actividade ou produto, balance de emisións de dióxido de carbono (CO2) próximo ou igual a cero, obtido grazas a establecer medidas compensatorias (plantación de árbores, creación de zonas húmidas, etc.) que captan o volume equivalente de CO2 emitido inicialmente. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Ecobranqueamento: venda fraudulenta de produtos ou ideas insostibles ecoloxicamente como se fosen ecolóxicas; ou ben estratexia de empresas ou institucións de lavar a súa imaxe pública realizando accións puntuais consideradas “verdes”, aínda que teñan liñas de traballo lesivas co medio natural. Efecto invernadoiro: fenómeno natural polo cal, baixo a acción dos raios solares, o terreo quece e á súa vez emite raios infravermellos, que son capturados por certos gases (como o CO2) que fan aumentar a temperatura do planeta. A última definición aparece no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: se ben a expresión net-zero (traducible como “cero emisións netas”) foi empregada desde finais do século XX en traballos académicos vencellados coa ecoloxía, o seu uso popularizouse nas dúas últimas décadas, desde o ámbito das auditorías ambientais ata os discursos políticos, pasando por campos como a arquitectura e a automoción. Deixando de lado os “créditos de carbono” (que poden consistir na adquisición e protección de bosques para compensar emisións de CO2), o net-zero conséguese a través de “accións verdes”, como plantacións de árbores. Cun sinxelo cálculo matemático (de media unha árbore captura 25 kg de CO2 ao ano) poden deseñarse plantacións para que a nosa actividade ou produto chegue así a esas “cero emisións netas”. Con todo, a creación de pequenas zonas húmidas (por exemplo charcas pouco fondas con vexetación semiflotante) pode aumentar ata 30 veces esta taxa de “secuestro” de CO2, acumulando ata 247 g de carbono orgánico por metro cadrado ao ano.

Por que está en voga esta palabra?: grandes compañías como Amazon, Unilever ou Shell apuntáronse xa ao net-zero. En todo caso, non sempre se avalían todas e cada unha das fontes de emisións de CO2 asociadas a unha actividade económica determinada, polo que o balance compensatorio de emisións de gases non sempre é cero. Ás veces a (louvable) intención de individuos, empresas e administracións de lograr unhas emisións netas de carbono iguais ou próximas a cero, pode facer esquecer outros obxectivos relacionados coa sustentabilidade. É o chamado “Síndrome do Túnel de Carbono”, expresión vencellada coa aplicación única da política net-zero en detrimento doutras accións máis globais (holísticas), como poden ser reducir a dependencia de combustibles fósiles e plásticos, non plantar especies alóctonas ou anular o impacto das distintas actividades sobre a biodiversidade.