La huella borrada de Giannini en la Torre

Hace no mucho, en uno de los pilares de la rotonda abovedada que corona la Torre de Hérculestodavía podía leerse una singular rúbrica: DIRIXIO ESTA OBRA EL THTE. DE NAVIO E INGO. ORDINARIO DE MARINA DN. EUSTAQUIO GIANNINI. Era el testimonio tangible de otro tiempo, una huella en tinta que dotaba si cabe de más valor histórico al monumento y a la reforma acometida en el siglo XVIII, por el ingeniero de Marina Eustaquio Giannini, que estampó su firma para dar por concluido un proyecto del que seguro estaba orgulloso.

Estado actual del pilar donde estaba pintada la firma, realizada hace poco por el catedrático Alfredo Vigo. / Cedida

Lamentablemente, quien visite hoy el faro ya no podrá apreciar la leyenda que da fe de la que fue una de las primeras restauraciones llevadas a cabo en la España del Siglo de las Luces. “Cuando fue la exposición Ciudad y Torre, que conmemoraba los 200 años de la restauración en el año 91, se conservaba perfectamente. Se borró después de la declaración como Patrimonio de la Unesco. Es un auténtico drama para los que nos preocupa el patrimonio”, juzga el catedrático coruñés Alfredo Vigo Trasancos, especialista en el siglo XVIII y comisario, junto al ex arqueólogo municipal José María Bello, de aquella exposición que repasaba aquella reforma pionera, ejemplar y en la que Eustaquio Giannini quiso dejar su sello para la posteridad. Un elemento que ya no existe.

“Me gustaría saber quién tiene la culpa de que eso se perdiese, porque no se perdió en un día. Alguien tuvo que darse cuenta de que esto iba perdiendo visibilidad”, lamenta Vigo Trasancos.

No es el único profesional que apunta a cierta dejadez como la causa de que la firma se haya ido desvaneciendo. “No solo ocurrió siendo ya la Torre Patrimonio de la Unesco sino que incluso ya estaba en vigor el plan director de la Torre”, señala el arqueólogo José María Bello, que manifiesta que dicho plan director constó de dos etapas muy diferenciadas en cuanto al cuidado con el que se acometieron los trabajos de mantenimiento. “Es una opinión muy personal, pero creo que en la primera etapa intervinieron serios especialistas, y a mi modo de ver fue bastante buena; pero después hubo una segunda etapa que creo que fue un trabajo pésimo, con errores históricos grandes y en la que los profesionales de la primera habían desaparecido”, opina Bello.

Una excavación a medio terminar y una firma romana

En el año en el que se cumplen 15 desde su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad, a la Torre se le acumulan los deberes en cuanto a mantenimiento, conservación y difusión. La de Eustaquio Giannini no es la única rúbrica impresa en el faro que añade valor a la Torre y que experimenta las consecuencias del paso del tiempo. La firma en latín del arquitecto original romano, datada en el siglo I, se conserva resguardada en una caseta vecina de la Torre. “Consagrado a Marte Augusto. Caio Sevio Lupo, arquitecto de Aeminium (Coimbra) Lusitano en cumplimiento de una promesa”, grabó el arquitecto hace cientos de años. La forma en la que está conservada, apunta José María Bello, podría ser más acorde al valor patrimonial de la inscripción. “Cuando se hizo la reforma, en los años 90, el plan era restaurar la caseta por dentro. Sigue igual, con paredes desconchadas y otros desperfectos. Su estado no es el adecuado”, lamenta el que fuera arqueólogo municipal, que, además, señala otra cuenta pendiente en lo relativo al faro: las excavaciones arqueológicas realizadas en los años 90 en sus cimientos, que, señala Bello, quedaron sin terminar. “Las excavaciones terminaron porque se acabó el dinero, no porque se hubiese acabado el trabajo. Queda una pequeña parte sin excavar delante de la puerta, que se podría terminar en un mes”, cuenta Bello, que asegura que sus intentos por retomar los trabajos cayeron en saco roto. “Pensamos que este sería un buen año, porque se cumplían 15 de la declaración y 30 de las excavaciones. La Autoridad Portuaria nos dijo que no y el Ayuntamiento no nos respondió. Creo que hay que tomarse las cosas en serio, las fiestas están muy bien pero esto también es importante”, aconseja.

