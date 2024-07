James Castillo: “Nuestra generación ha crecido con la animación”

El director de animación James Castillo ha participado en los últimos días en la edición de este año de Mundos Digitales. En su carrera se ha labrado un nombre en el sector de la animación. Actualmente, trabaja en El Fantasma de la Quinta, un cortometraje en el que recrea al pintor Francisco de Goya.

¿Cómo surge el proyecto detrás de un artista tan ilustre?

Está todavía en el ecuador de la producción, con el fango hasta las rodillas, pero empezamos a ver la luz al final del túnel. Esperamos poder enseñarlo el año que viene. El corto surgió hace varios años y por diferentes factores. Mi obsesión con Goya es eterna, desde mi infancia. Cuando tenía unos once o doce años, recuerdo estar con mi padre y ver el cuadro de Saturno y quedarme embobado. Mi vista solo podía ver ese cuadro, me marcó mucho. Luego, en la pandemia, estaba terminando un proyecto de realidad virtual, Madrid Noir. En esa época tenía mucho tiempo libre, encerrado en casa, y comencé a indagar más sobre ese Goya atrapado en su casa en ese momento tan delicado de su vida.

¿Busca una faceta más personal?

Aquellos cuadros de Goya tienen un factor muy íntimo, por eso impactan tanto. Aparte del elemento plástico, hay una segunda oleada que se queda contigo. Eran cuadros que no estaban pensados para que los viese el público, es como meterse en la mente, las emociones y el arte de un hombre que nos supera a todos como figura histórica y artística. El corto no busca explicar por qué hizo esas piezas, sino la relación las obras y el lugar donde se pintan, con la casa en sí del pintor. Tratamos a Goya como ese señor hombre mayor, sordo y con demencia, no como figura histórica.

¿Esas piezas le sirven de inspiración para su profesión?

Esas obras son tan contemporáneas 200 años después de su muerte porque reflejaba verdades sin necesidades estéticas o estilísticas. Va en contra de la parte didáctica de la pintura, pero sirve como un faro en la niebla para reivindicar la verdad sobre el alarde. Reflexiono mucho sobre ello en mi trabajo. A veces pecamos de hacer lo que nos exige la industria y, en cambio, Goya diría “basta ya” y querría hacer las cosas que realmente nos importan. Un director solo puede lograr que perduren en el tiempo aquellos proyectos en los que cree de verdad.

¿La animación es ideal para desarrollar esas propuestas menos encorsetadas?

Es importante entender que la animación no es un género, sino un medio. Queremos abordar el terror gótico, inspirado en Edgar Allan Poe, que la gente quizá no asocia a la animación. Intentamos honrar las películas del horror británico de los 70 o la nueva ola de películas con una estética cuidada. Queremos llegar ahí, pero desde nuestro camino. A veces, la animación, por lo difícil y cara que es, tiende a abordar proyectos para todos los públicos para obtener algún beneficio. Nuestro es un corto independiente para estar liberado de esas necesidades y hacer algo más maduro sin limitarnos por la industria.

¿Cree que ese medio tiene cada vez más interesados en el público?

Algunos llevamos más de una década defendiéndolo y, ahora, me parece que es más que evidente. Nuestra generación ha crecido con la animación y esta lo ha hecho con nosotros. Desde Japón a Europa o Estados Unidos, ha madurado la técnica, el arte, el género o el guion. Hayao Miyazaki es un director que nos encandiló de niños con películas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro. Según crecimos, te das cuenta del trasfondo, narrativa y lenguaje cinematográfico. Es un director de cine con mayúsculas, a la altura de Spielberg o Kurosawa.

