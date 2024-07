O metro chegou de París da man do matemático Rodríguez (1818)

A principios de maio de 1818 atracou no porto da Coruña un barco procedente de Bayona (Francia) cun cargamento especial dirixido ao consignatario Manuel Díez Tavanera. Eran seis grandes caixóns que gardaban uns cincuenta instrumentos e obxectos científicos con destino á Universidade de Santiago de Compostela, enviados polo matemático Rodríguez desde París despois dun laborioso proceso. Nun deses caixóns chegaba un exemplar dun metro. Unha peza de enorme valor histórico que naqueles anos estaba a dar os primeiros pasos que a levarían a converterse na unidade de lonxitude de referencia no mundo. Tamén era algo máis: unha potente mensaxe dos tempos novos que anunciara a Revolución francesa.

Unha carencia relevante

O claustro de profesores da universidade compostelá do 18 de abril de 1816 acordara que os responsables de Matemáticas e Física experimental elaboraran un informe co número, calidade e custo dos instrumentos necesarios para as súas actividades prácticas. A decisión, que podería interpretarse como unha adquisición común de material docente, tiña unha notable transcendencia. Porque os obxectos demandados viñan a cubrir unha deficiencia histórica que impedía un ensino científico actualizado.

Cómpre lembrar que no sistema universitario español de finais do século XVIII e principios do XIX as ciencias tiñan moi escasa presenza. Para corrixir esa anomalía incorporáronse algunhas materias científicas ao currículo, porén —como aconteceu con moitas das reformas ilustradas— o seu impacto resultou moi limitado. O feito era que os docentes carecían de obxectos e instrumentos que permitiran unha formación científica práctica e actualizada do alumnado.

Por iso, tras case cinco décadas despois da inclusión desas materias nos estudos universitarios, a decisión do claustro era importante. O 9 de xullo escolleu a comisión encargada de redactar o informe preciso, formada por Domingo Fontán, Luis Pose e Manuel García Lugín. Nos meses seguintes houbo algunha adquisición pero o tema non avanzou ata abril de 1817, momento no que entrou en xogo Xosé Rodríguez González, ben próximo a Fontán e Pose.

Aproveitar a “feliz coyuntura”

Rodríguez, catedrático de Matemáticas da Universidade de Santiago, seguía coas súas viaxes por Europa. Deixara Gotinga a finais de marzo e chegara a París a mediados de abril. O 27 dese mes os membros da comisión compostelá remitiron un escrito ao Reitor e claustro no que aludían a esa circunstancia, indicando que poderían “aprovechar esta feliz coyuntura” para a adquisición dos instrumentos.

Fontán coñecía os movementos do matemático de Bermés, o seu mestre, correlixionario e amigo; probablemente acordou con este agardar a que estivera na capital francesa para realizar a xestión. O certo é que Rodríguez se ocupou de adquirir e, nalgúns casos, encargar a fabricación de instrumentos aos principais especialistas, como era o caso de Jean-Nicolas Fortin ou de Henri Gambey. Tras meses atento ao tema, “un encargo que me ha molido hasta el último extremo” diría nunha carta a Julián Suárez Freire o 2 de decembro de 1817, o primeiro envío saíu de París para Bayona a fins de novembro dese ano. O material foi embarcado en febreiro de 1818 pero o traxecto ata o porto coruñés non estivo exento de incidentes, complicacións e demoras. Así, por exemplo, Rodríguez —sempre ben relacionado coas autoridades— tivo que botar man das súas relacións na secretaría de Facenda do Goberno español para facilitar o proceso.

O receptor do envío foi Manuel Díez Tavanera (ás veces aparece escrito como Tabanera), salientable comerciante e armador residente na Coruña, que nese momento era prior do Consulado Marítimo. Lembremos que sería o armador do barco María Pita que levou a importante expedición da vacina da varíola polo mundo (1801). Da cidade herculina partiron os valiosos caixóns cara Santiago e o 27 de maio Fontán comunicou ao Reitor “ter baixo a súa chave na sala nº 15 os instrumentos coas correspondentes facturas orixinais dos seus autores”.

Despois, en abril de 1819, tería lugar un segundo envío. Rodríguez seguiría enviando materiais, mesmo cando xa abandonara a cátedra de Compostela e era profesor de Astronomía no Museo de Ciencias Naturales de Madrid. O 26 de xuño de 1819 remitiu ao seu amigo Suárez Freire “una cajita que contiene algunas cosas pertenecientes al Gabinete de Física de la Universidad y que por la misma usted se servira entregar al señor y amigo Fontán”.

O interese do matemático de Bermés polos instrumentos científicos era permanente. Anos despois, sendo deputado, propoñería nas Cortes (decembro de 1821) que, mentres non existira fabricación propia en España, fosen “libres de derechos de entrada todos los instrumentos y máquinas destinadas al estudio y fomento de las ciencias”. Coidaba que eran necesarios para “la enseñanza pública, así como las diversas colecciones clasificadas de minerales y demás productos naturales correspondientes á las ciencias respectivas”, pois entendía —acertadamente— que “al mismo paso que sirven para el estudio de las ciencias naturales, servirán igualmente de modelos para instruir y formar nuestros artistas [construtores]”.

Contido dos caixóns, alí estaba o metro

A Gaceta de Madrid (antecedente do BOE) no seu número 67, páxinas 553-54, recolleu a relación de obxectos que figuraban nos seis caixóns chegados en maio de 1818. Previamente incluíu unha nota, datada o 13 de maio, cunha explicación do proceso: “La universidad (...) zelosa (sic) en no perdonar medio de promover la instrucción de sus alumnos en las ciencias naturales y exactas de tanto interés e importancia para el reino de Galicia (...) acaba de recibir la primera remesa de instrumentos matemáticos y físicos encargados en Paris a D. Josef Rodriguez, dignísimo catedrático de la misma (...) se anuncian al público los artículos comprendidos en ella, y que según relación dada por el Dr. D. Domingo Fontán...”.

A relación incluía 50 obxectos de laboratorio e instrumentos de medición, unha valiosa e —como comentamos— pioneira colección para a docencia científica galega. No cuarto lugar da lista aparece o protagonista material deste episodio: “Un metro en cobre subdividido en milímetros por Fortín”.

O metro, tema central da ciencia do momento

A fins do século XVIII a situación das unidades de medición no mundo, tanto de lonxitude como de peso e volume, estaba dominada pola heteroxeneidade. A Revolución francesa pretendeu resolver ese confuso panorama establecendo un sistema de medidas de valor universal que, ademais, estivera baseado na natureza, na realidade material. A súa aplicación facilitaría o saber con precisión as características dos territorios co fin de coñecelos e de actuar para realizar comunicacións, utilizar os recursos e comerciar. Asemade, xunto eses obxectivos prácticos, a decisión dos revolucionarios franceses gardaba estreita relación con un dos seus postulados, o referente á igualdade. Medidas iguais nun mundo de persoas con iguais dereitos, cidadáns.

Rodríguez explicaría certeiramente esa conxuntura no artigo que publicou en 1812 na revista Philosophical Transactions da Royal Society de Londres: “Ao comezo da Revolución Francesa, os sabios aproveitaron o impulso xeral dado ao coñecemento por todo o que eran novidades e cambios, e solicitaron unha nova medición do Meridiano de Francia, coa fin de poder establecer sobre el un novo sistema de pesos e medidas invariables, e tomado da propia natureza”.

Nese contexto, en 1791 a Academia de Ciencias de París definiu o metro como a dezmillonésima parte da metade da distancia desde o Ecuador ata o Polo Norte ou Sur. Iso esixía medir con grande exactitude o meridiano e, despois, convencer á comunidade científica e aos diferentes gobernos para aplicar o metro como unidade universal. Os científicos franceses optaron por realizar unha medición ben precisa da distancia entre un campanario en Dunkerque e o castelo de Montjuic en Barcelona, que serviría de base para determinar a lonxitude do arco meridiano que vai do Ecuador ao Polo Norte. A expedición encargada de levar a cabo ese labor (1792-1799) estivo dirixida por Jean Baptiste Joseph Delambre e Pierre Méchain.

Rodríguez, experto na difusión e determinación do metro

A participación do matemático galego na adquisición do material destinado á universidade compostelá tivo que ver coa relación persoal que tiña co seu discípulo Fontán pero tamén co seu coñecemento dos instrumentos de medición e en especial os relacionados coa súa actividade científica, como era o caso do metro. Ademais —e non era unha razón menor— porque coñecía ben aos especialistas franceses que usaban eses materiais e tiña acceso aos máis importantes construtores. Polo tanto Rodríguez era o contacto idóneo situado no lugar oportuno.

En 1802 encargarase a Méchain unha nova expedición, continuando a medición do meridiano ata as illas Baleares, porén este científico morreu en 1804 sen rematar o labor. Foi retomado despois da man de Jean-Baptiste Biot e François Arago. Como afectaba ao territorio español, o Bureau des Longitudes, institución encargada de desenvolver o proxecto, solicitou ao Goberno que adscribira a dous especialistas locais para traballar cos franceses, José Chaix Isnail e José Rodríguez. Así pois, o de Bermés foi protagonista do proceso de determinación do metro, presentando en 1808 unha memoria co labor realizado.

Entre 1809 e 1812 estivo en Inglaterra, asistiu ao Servicio cartográfico e seguiu interesado polo tema. Coas actividades que realizara xa era un experto na materia e por iso atreveuse discutir as diversas medicións levadas a cabo polos ingleses.

Sobre o tema que tratamos cómpre facer referencia a un importante documento que elaborara Rodríguez en 1808, cando —en plena invasión francesa— a Junta Superior lle encargou a redacción dunha memoria que servira de orientación para levar a cabo os traballos co fin de elaborar o “mapa exacto” de España, ou sexa, o que sería o primeiro feito con criterios científicos actualizados, triangulación xeodésica, para o territorio hispano. Na memoria o noso matemático comezou explicando a necesidade dese mapa: “Toda nación civilizada que desea la prosperidad de su país, debe indispensablemente tener a la vista un diseño exacto de éste, y la descripción geométrica de las operaciones y métodos que han servido para formarlo”. Engadiu: “A la Comisión empleada en las operaciones geodésicas para la formación de los planos de las provincias, debe agregársele otra compuesta de sujetos hábiles en Botánica Minerología, Geología, Química, Física y demás ramas de Historia Natural”. Con esas palabras estaba enunciando un amplo programa de traballo que os ilustrados formularan nalgún momento pero que non se aplicara ou só en moi pequena medida. Unha proposta que, para que entendamos o seu valor, non comezaría a poñerse en práctica —xa na man dos científicos liberais— ata mediados do século XIX.

A continuación deu instrucións de como elaborar o mapa e defendeu a utilización do metro: “La unidad fundamental en un sistema invariable debe tomarse en las que presenta la naturaleza y entre está merece la preferencia, la diezmillonésima parte del cuadrante de meridiano terrestre; bien conocido hoy en día cómo por las últimas medidas hechas en Francia y en España. Todos los pueblos civilizados adoptarán probablemente esta medida física, como tipo de las que se emplean en los usos comunes, no habiendo en ella nada arbitrario ni que presente motivo alguno a las prevenciones nacionales. Por otra parte esta diezmillonésima a que se dio el nombre de Metro no es demasiado larga ni corta, y se presenta con facilidad a todos los usos del tráfico”.

Adiantouse, pois, na súa incorporación en España. Lembremos que en 1799 Francia adoptara oficialmente o sistema métrico decimal, abandonado en 1812 e retomado en 1837. En España o proceso foi máis lento e atopou numerosos atrancos. Adoptouse o 19 de xuño de 1849 pero practicamente ata 1895 non se aplicou de xeito pleno.

Visita ao metro de Rodríguez

O metro que enviou o matemático de Bermés é un importante obxecto da nosa historia científica, polo tanto da nosa cultura. A peza de cobre que veu de París cóntanos, se lle facemos as preguntas pertinentes, historias relevantes do período contemporáneo.

Había tempo que me interesaba a figura de Rodríguez e coñecía a imaxe do seu metro reproducida nalgunha publicación, mais quería velo en directo. O 23 de maio de 2013 tiven a oportunidade grazas á amabilidade do profesor Félix Sarmiento Escalona con quen fun á Facultade de Físicas da universidade compostelá. Subimos ao primeiro andar e alí estaba —na súa caixa— nunha vitrina horizontal situada no vestíbulo. Sacámolo ao exterior para poder obter unha fotografía axeitada, mellorada despois por Xosé Díaz. Observeino con veneración e imaxinei a Xosé Rodríguez, o noso “paseante da luz”, portándoo coas súas mans; traéndonos coñecemento e igualdade.