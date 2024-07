Raúl Fuentes: “Sueño su boca’ me sigue dando alegrías cuando veo el subidón que le da a la gente”

Es autor de algunos de los himnos generacionales más escuchados y cantados de la época de los 2000, como Sueño su boca o Prohibida. Raúl Fuentes no ha bajado del escenario en 25 años, y lleva con orgullo la etiqueta de clásico. La semana que viene clausura, junto a Las Kepchup, Rosa López y Lucía Pérez, la última jornada del festival Atlantic Pride en Méndez Núñez.

Ya hace tiempo que no le teníamos por Galicia.

Efectivamente, hace muchos años que no he estado en A Coruña, pero sus momentos más álgidos de mi trayectoria estuve en varias ocasiones. Con todo el público de Galicia es una de las zonas que más he trabajado, por la cultura musical que tenéis ahí, que siempre abre las puertas a todos. Siempre es maravilloso ir a Galicia y reencontrarme de nuevo por A Coruña.

¿Qué veremos en el Atlantic Pride? ¿Qué nos trae?

La actuación del 14 de julio es la clausura, si no me equivoco, de esa fiestas. Recordaremos lo más potente de estos años, los éxitos que todo el mundo conoce. Es una actuación cortita, haremos las canciones que más han sonado en todas las emisoras y que todo el mundo conoce. Este tipo de festivales, al ser con tantos artistas, intentas que el público te ve al 100%, así que cantaremos lo que todo el mundo conoce.

Es un buen enfoque. Hay muchos artistas que son autores de clásicos que reniegan de ellos años después. En su caso, si no canta Sueño su boca, casi se puede arriesgar a que le maten.

Es una balanza que hay que equilibrar. Después de 25 años cantando Sueño su boca te puede dar esa sensación, pero te da tantas alegrías cuando ves el subidón de la gente, ese momento de adrenalina que se le pone al público cuando escuchan una canción mítica, que les ha marcado de alguna forma esa infancia o esa adolescencia, ese berrido de emociones momentáneo cuando sueñan las primeras notas, un artista se siente pleno, feliz y completo. Aunque la hayas cantado muchas veces tienes ese momento de risa interior diciendo esperad que ya viene ahora, y tú mismo disfrutas de ese momento efusivo que el público se pone a gritar, a cantar a bailar.

¿Qué tiene esa canción, que vuelve loca a gente que ni había nacido cuando salió?

Creo que ha envejecido bien. A nivel de producción, son notas que a día de hoy se siguen utilizando, la instrumentación no ha quedado añeja, como otras canciones, que no se suena hoy. Tiene ciertos toques que se usan hoy, y aunque los vuelves a escuchar, te das cuenta de que no ha cambiado tanto, que sí que son actuales pese a todo. Te sorprende que las nuevas generaciones, para las que, como dicen, la canción es un clásico, que te suena raro a priori, la escuchan. Las nuevas generaciones nos están escuchando esas canciones porque sigan al artista, pero han convertido estos temas en clásicos porque siguen sonando en los bares, en las discotecas, y en las verbenas. Esta es la forma de que te hagan un clásico.

¿Y qué le parece esta etiqueta de clásico? No todo el mundo la consigue.

Al principio suena fuerte, porque parece que tienes 70 años, pero llevo 25 años subido a los escenarios. Sí que puede ser que haya diferentes generaciones que te vean desde el punto clásico. No lo llevo mal, lo asumes y piensas que es bonito. Cuántos artistas conocemos que dejaron la profesión porque ya no daba para comer, porque evidentemente aunque esto es un sueño y una ilusión, tienes que comer.

¿Hay cierta reivindicación ahora de los 2000? Hubo una época en la que todo lo relacionado con esa década se repudiaba un poco, y ahora parece que hay un remember de su música y su estilo.

Son épocas como todo. Primero fueron los festivales de los 80, luego los 90 y ahora los 2000. En el Love The Twenties de Madrid había 40.000 personas. Tanta gente no puede estar equivocada. Fue una maravilla, creo que esa gente que en su infancia, adolescencia, juventud, ahora con vidas diferentes, que ya nos salen como antes o tienen hijos o responsabilidades, les ofreces un festival de estas características, y por un día quieren volver a sentir la emoción de cuando eran adolescentes. Ahí radica el éxito de estos festivales. Estas generaciones de adultos les ofreces algo distinto del día a día y lo abrazan con entusiasmo porque vuelven a sentirse jóvenes.

Da la impresión de que eran una generación un poco abandonada en la promoción musical, que siempre tuvo más prestigio la música de los 80 y 90.

Yo creo que tiene que pasar un tiempo para que vuelva a estar un auge. Sí que es verdad que los 80 y 90 la música siempre ha estado muy latente, porque se han creado auténticos clásicos. La música de los 2000 no. Esa década como que tuvo un parón, y ahora está de nuevo rompiendo. Los compañeros que tengo en orquestas me dicen: acabamos de volver a incluir Sueño su boca y Prohibida. Eso es porque la gente responde cuando escucha esas canciones. Las orquestas, al final, son los que dicen quién han sido los éxitos del año y quiénes son los clásicos que siguen levantando al público para que se movilice y responde.

