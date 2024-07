Un trombón que pide viento para volar a Chicago

Amanda Pinos sueña a lo grande. La tombronista y pedagoga, alumna del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, logró hace unos meses compartir escenario con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ahora, mira hacia Estados Unidos, donde está su siguiente reto: estudiar un máster de trombón. “He tenido la suerte de que me admitieron en tres universidades muy prestigiosas: DePaul University School of Music en Chicago, New England Conservatory en Boston y Manhattan School of Music en Nueva York”, confiesa, y reconoce que “es un gran oportunidad” que no quiere dejar marchar.

Sin embargo, este sueño tiene un precio bastante alto. La matrícula —que incluye alojamiento, manutención y seguro de salud— ronda los 50.000 dólares en la Universidad de Chicago, que es por la que se ha decantado. “De las tres, es la más accesible y me ha hecho una rebaja de 22.000 dólares”, cuenta, y aclara: “no es suficiente”.

Como Pinos se empeña en cumplir todo lo que se propone, ha decidido iniciar un crowdfunding para recaudar los 28.000 dólares que le hacen falta para vivir el sueño americano. “Se me ocurrió porque ya lo hicieron otros compañeros y mi entorno cercano me animó mucho a dar el paso. La gente se está mostrando muy participativa”, comenta. Su campaña se puede encontrar en la página web gofundme.com. Está cerca de alcanzar los 10.000 euros.

Para aquellos que aporten una cantidad superior a 300 euros, la trombonista se compromete a ofrecer clases magistrales o recitales como recompensa.

La ponferradina afincada en A Coruña explica que los profesores de Chicago están “en contacto” con ella para mostrarle su “apoyo”, con ganas de conocerla en persona en septiembre, que es cuando comienza el máster. “Es muy difícil conseguir esta oportunidad y quiero aprovecharla”, insiste la joven, que ha competido por una plaza, a través de rigurosas audiciones, con candidatos de todo el mundo. Tres universidades se fijaron en ella.

Amanda Pinos, que ganó este año el Concurso de Interpretación Solista que le permitió tocar con la Sinfónica en el Palacio de la Ópera, mantendrá el crowdfunding abierto durante todo el verano. “Ahora tengo algo de urgencia porque en julio tengo que empezar a tramitar los visados y certificar que tengo la economía que piden”, detalla, a la vez que explica que estos 28.000 euros son “solo para el primer año” en Chicago, pues el máster durará “dos cursos”. Por ahora, en lo único que piensa es en coger ese avión rumbo a Estados Unidos y seguir disfrutando de su pasión: la música. “Es mi sueño”, concluye.

