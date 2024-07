Comienzan dos nuevos días de huelga con la basura a medio recoger y el conflicto enquistado

Con restos de basura todavía en las calles por la huelga de celo que ha seguido a los dos días de paros convocados para el 24 y 25 de junio, este lunes comienza una nueva tanda de dos días de huelga en el servicio de recogida con el conflicto lejos de resolverse y más contenedores quemados entre la noche del sábado y el domingo a plena luz del día. La empresa, Prezero —del mismo grupo empresarial que Lidl— ha advertido por escrito al personal, en una nota de régimen interior, de que estudia más incumplimientos y de “las directrices que pueda dar el comité de empresa o el comité de seguridad y salud se han de poner en conocimiento de la dirección y no se han de seguir si no es con el consentimiento de esta”. Asevera que “en ningún caso se puede aceptar ceder el ‘control’ de la contratación de personal”, tal y como pretende, asegura, el comité de empresa, como sostienen también fuentes próximas.

El comité de empresa, cuyos integrantes pertenecen en su totalidad al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) —investigado por la justicia por una presunta “trama criminal” por cobrar mordidas en contrataciones—, ha avisado, también por escrito, de que tomará medidas “en contra” de la dirección de la empresa, Prezero, “para garantizar la libertad sindical amparada en la legislación vigente, interponiendo las demandas de tutela de libertad sindical correspondientes, de vulneración de derechos fundamentales, así como también de los posibles atentados contra los trabajadores”. Afirma que entrará en las instalaciones a diario a “a partir de las 23.00 y a las 06.30 todos los días” para “aclarar dudas” y “verificar sistemas de seguridad anulados y/o deficientes”, ya que, asegura, ha sido llamado para asesoramiento laboral por los trabajadores, igual que el comité de seguridad y salud.

La principal discrepancia en las directrices de la empresa que ha desobedecido el comité —al que es afín la mayor parte de la plantilla— consiste en priorizar la recogida de bolsas del exterior de los contenedores que el vaciado de los colectores. También ha desatendido las indicaciones de la dirección de comenzar cada noche las rutas en el punto en el que se habían dejado la noche anterior, y no volver a comenzar por el inicio, al no haberse completado los recorridos por la huelga de celo que se mantiene desde San Juan, que ha llegado a rebajar los niveles de residuos retirados a hasta el 10% o el 15% del volumen estimado como normal en algunas zonas en los últimos días, según la información facilitada por el Ayuntamiento. El Concello ha solicitado a la empresa que envíe a algún alto responsable a una reunión en A Coruña este lunes.

La dirección de la empresa, que ya ha abierto expedientes disciplinarios a más de una veintena de empleados desde el inicio del conflicto, asegura que analiza “posibles incumplimientos” por desobedecer las directrices de los responsables de Prezero y de que podrá considerar “situación de incumplimiento laboral” los casos en que no se realice el trabajo “de manera adecuada”, con “las consecuencias que pudieran derivarse”. Pone como ejemplo “las ausencias injustificadas, los accidentes que no provocan baja médica y que no se justifique como se han producido o los dolores repentinos que se pasan de forma inmediata, la falta de vigilancia de los equipos y vehículos de la empresa y las conductas u omisiones similares”, reza la nota, titulada “Recordatorio sistemas de trabajo julio 2024”. El comité critica que la empresa tenga “intención de sancionar a los compañeros por realizar la recogida de forma correcta minimizando el impacto en la salubridad coruñesa”, en referencia a priorizar la retirada de las bolsas exteriores que se han ido acumulando en lo que el Ayuntamiento ha considerado una “huelga de brazos caídos” y “un chantaje”.

