El Concello acuerda con un fondo de inversión europeo el desarrollo urbanístico de As Xubias

El Ayuntamiento ha acordado con el fondo europeo de inversión Ginkgo Advisor el proyecto para “el desarrollo de la rehabilitación integral de As Xubias”. El acuerdo, que será presentado esta mañana por la alcaldesa, Inés Rey, y el director general del fondo para España y Portugal, Antonio Truan, incluye el solar de los antiguos Astilleros Valiña, junto a la playa de Oza, y otras zonas de la fachada de As Xubias. Su diseño recae en el arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker de Arquitectura 2023 y que también participará hoy en la presentación pública del acuerdo ante los medios de comunicación.

Ginkgo Advisor, con sede central en Suiza, se dedica a “comprar y regenerar solares situados en las principales ciudades europeas” con criterios “sostenibles”, según expone en su web. El fondo europeo nació en 2010 y hace cuatro años abrió su filial española. En Ginkgo III, en el que se integra el desarrollo de As Xubias, participan los fundadores del fondo: el Grupo Edmond de Rothschild, la Caisse des Dépôts et Consignations (Francia) y el Fondo Europeo de Inversiones de la Unión Europea, cuyo accionista mayoritario es el Banco Europeo de Inversiones, según la información que ofrece el Gobierno de España. Gingko III ha comprometido un capital cercano a los 400 millones de euros, indica en su web, y ha dado entrada a nuevos inversores españoles, como la aseguradora Mapfre y Fonditel, del grupo Telefónica.

"Programa residencial" en As Xubias

En el caso de la fachada marítima de As Xubias, Ginkgo Advisor, según expone, plantea un “programa residencial” en una superficie total de 3,9 hectáreas del litoral coruñés, en las que cita expresamente el astillero junto a la playa de Oza.

La redefinición del desarrollo urbanístico de As Xubias comenzó hace veinte años. La actual ordenación abarca 385.000 metros cuadrados y deriva de un cambio en el anterior plan general aprobado en 2008 y que se incorporó al nuevo PGOM, que entró en vigor en 2013. Con esta norma, se pueden levantar un total de 633 viviendas en nueve zonas que ocupan 92.500 metros cuadrados.

En marzo de 2022, el Ejecutivo municipal, del PSOE, aprobó en Junta de Gobierno Local el proyecto para modificar esta normativa urbanística entre la playa de Oza y el límite de Culleredo, pero no llegó a someterla a aprobación del pleno. Esta propuesta reducía los metros cuadrados construibles a 32.000, un 67% menos que los autorizados con el planeamiento vigente, con 241 viviendas frente a las 633 previstas ahora, y derribar las construcciones en ruinas.

Diversificar la inversión

La apuesta por España y, en concreto, por A Coruña obedece, según el fondo, a su “deseo de diversificar aún más la exposición a los riesgos geográficos y acceder a una cartera de proyectos más amplia”. “Ginkgo III se centra en el saneamiento y la rehabilitación de zonas industriales abandonadas contaminadas. La reconocida experiencia de Ginkgo y su papel pionero en el desarrollo de zonas industriales abandonadas le brindan ahora la oportunidad de abrirse a nuevas zonas”, concreta.

Tramo de la vía de tren a su paso por As Xubias / Víctor Echave

El desarrollo de As Xubias, con plazo de ejecución de 2023 a 2028, según los planes hechos públicos por Ginkgo, se suma a otros once proyectos inmobiliarios en España, Países Bajos, Italia, Francia y Portugal. En la península, desarrolla un modelo de logística y oficinas en un antiguo almacenamiento de hidrocarburos en Bilbao; viviendas, oficinas y hoteles en una desmantelada fábrica de gas de Gijón; oficinas y comercios en una central eléctrica de Oviedo; y un proyecto residencial, de oficinas y comercios en unas centrales eléctricas de Oporto. Las 3,9 hectáreas del desarrollo de As Xubias sitúan el proyecto coruñés como el sexto de mayores dimensiones que acometerá Ginkgo III.

El modelo de negocio del fondo consiste en adquirir espacios degradados en el interior de las ciudades y rehabilitarlos con criterios “sostenibles” para su posterior venta. Sus objetivos incluyen desde inmuebles a grandes extensiones de terreno, por lo general con pasado industrial.

