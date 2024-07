Nebulossa: “Queremos salirnos del bendito efecto de ‘Zorra’ para continuar con otros temas”

María Bas y Mark Dasousa, las cabezas visibles del grupo Nebulossa, representaron a España en Eurovisión con Zorra hace dos meses, cuando quedaron en la 22ª posición. Este sábado 13 (22.45 horas), llegan a los Jardines de Méndez Núñez como uno de los principales atractivos del Atlantic Pride. Tras la resaca eurovisiva, apuntan a afianzar a su público con muchos más temas, aparte del himno con el que tomaron el escenario de Malmo (Suecia).

Han pasado ya unas semanas de la gran cita de Eurovisión. ¿Cómo se encuentran?

María Bas: Estamos muy felices, pero muy ajetreados a la vez.

Mark Dasousa: Muy contentos y atareados.

¿Cómo les reciben en los conciertos?

M. B.: Tenemos la agenda llena, la semana pasada cogimos seis aviones en dos días. Vamos de triplete en triplete.

M. D.: Tenemos las fechas completas hasta noviembre y ya hemos apalabrado algunas cosas para 2025. Aunque es mucho movimiento, estamos muy felices por esta experiencia que estamos viviendo.

¿Para Nebulossa ya ha sido toda una victoria participar en Eurovisión y, antes, en el Benidorm Fest?

M. B.: Con esto no se pretendía más que dar visibilidad al grupo. Luego, se ha convertido, sin quererlo, en una canción con un mensaje de esperanza. No te puedes imaginar la cantidad de comentarios que estamos recibiendo de gente que nos dice que la hemos ayudado.

M. D.: Eso trae una repercusión y nos vienen un montón de conciertos que no esperábamos, más allá del resultado. Nosotros íbamos allí a participar y a divertirnos.

Esa comunión con el público es la mejor crítica que pueden recibir.

M. B.: El hecho de que cante tu canción un estadio de 18.000 personas lo dice todo.

M. D.: La semana pasada estuvimos en Grecia. Fue un viaje muy largo y estábamos muertos, pero cuando llegó el momento de tocar Zorra, bajamos del escenario totalmente reconstituidos. Eso solo ocurre cuando tienes una respuesta así y es lo que nos ayuda a sobrellevar estos viajes tan duros.

¿La conjunción entre la música y el mensaje que desprende hace a Zorra un himno ideal para Nebulossa para el futuro?

M. D.: Nosotros ya veníamos de un disco previo. Aunque se asocia Nebulossa a esta canción, ya existíamos antes, aunque con menos repercusión. Queremos salirnos del bendito efecto de Zorra para continuar con otros temas, que la audiencia se interese por todo lo que hemos hecho y por lo que haremos en el futuro. Zorra ha sido una lanzadera ideal para nuestro grupo. Aúna mensaje, ritmo bailable y un estribillo esperanzador y positivo. Eso, sin dejar de hacer una crítica a la palabra.

La cantarán en el Atlantic Pride.

M. D.: Sí. La música es la unión. Estamos encantados de estar en tierras gallegas. Para nosotros, que somos alicantinos, es un placer subir al actuar al norte. Y más, en un festival con cartel con gente tan buena. Es otra de las cosas que no esperábamos antes de ganar el Benidorm Fest.

Ya la coreó todo el estadio en Malmo.

M. B.: Fue muy gratificante. Había gente que se sabía la letra desde el primer segundo. Cuando bajé del escenario le dije a Mark que no me importaba la posición en la que quedásemos porque había sido algo tan bonito.

M. D.: Éramos algo escépticos porque no sabíamos si tendríamos el beneplácito del público, más allá de los españoles. Pero resultó que sí.

M. B.: Por la ciudad se nos acercaba gente a hacerse fotos. Iban disfrazados con orejas y rabos. Incluso los participantes se nos acercaban cantando la canción.

M. D.: Creo que fuimos una sorpresa para el jurado, que no esperaba que un grupo como el nuestro, que quizá no entra en sus patrones de voto, recibiera tanto apoyo de la gente en directo. En general, la experiencia ha sido muy gratificante. Nemo fue justo vencedor, había propuestas muy chulas y no pudimos quedar en una posición más arriba, como nos hubiera gustado.

M. B.: Coincidió un año muy complicado, en otro momento hubiese sido diferente. Que se presentase Israel en Eurovisión hizo que se viviesen situaciones desagradables.

Salieron a actuar poco después del turno de la representante israelí. ¿Cómo lo vivieron en la arena?

M. B.: Lo que se escuchó no era real, había una barbaridad de abucheos. Resultó bastante desagradable. Por parte de la organización, era un riesgo que se presentase Israel. Luego, pasó lo que pasó y lo tenemos que aceptar.

