La recogida de basura sigue en mínimos a pesar de que ningún trabajador hizo huelga este lunes

Ninguno de los trabajadores de la recogida de basura secundó la huelga convocada para la madrugada de este lunes, pero la retirada de los residuos continúa en mínimos en la mayoría de la ciudad. Desde el Sindicato de los Trabajadores de Limpieza (STL) confirman que la primera noche de la huelga, convocada para los días 8 y 9 no tuvo seguimiento, una decisión que achacan a “los servicios mínimos abusivos” impuestos por el Ayuntamiento. “En el turno de noche, la empresa metió a todo el personal menos a ocho trabajadores. Convocó en una lista a conductores, peones y suplentes, lo nunca visto. Al llegar, nos comentan que los suplentes no tenían que ir. Se tomó la decisión de trabajar”, apunta el portavoz de STL, Alfonso Seijo.

El portavoz sindical añade que, según les comunicó esa misma noche la jefa de servicio, se había convocado a los suplentes “por si algún trabajador cogía la baja”, algo que, apunta Seijo, “no se puede hacer”. “Otro incumplimiento más de esa empresa”, lamenta. El comité de empresa pertenece en su totalidad al STL, cuyos responsables están siendo investigados por la justicia por una presunta “trama criminal” por cobrar mordidas en contrataciones.

La retirada de residuos en cada barrio, no obstante, sigue en mínimos a pesar de que los trabajadores no se han sumado al paro convocado por el comité de huelga. Según datos facilitados por fuentes municipales, la recogida de basura no pasó del 20% en barrios como la Ciudad Vieja, Pescadería, O Castrillón y Os Rosales/Labañou y se quedó en un 25% en Monte Alto. Los barrios en los que se retiró un mayor volumen de deshechos fueron los más alejados del centro, como Os Mallos (90% de basura recogida la pasada madrugada), Mesoiro, Feáns y Valaire (70%) y Os Castros (65%). En Elviña, por su parte, tan solo se retiró el 10%. Ante este panorama, las mismas fuentes municipales avanzan que “no se descarta” la posibilidad de activar el estado de emergencia sanitaria, y que a día de hoy “se están valorando todas las posibilidades”.

La alcaldesa, Inés Rey, también se refirió este lunes al conflicto laboral que los trabajadores de la concesionaria mantienen con la empresa, Prezero, desde hace varios años. La regidora señaló que todavía no se ha llegado a una solución “para esta huelga intermitente que estamos sufriendo”, ya que, destacó, “los porcentajes de recogida son notablemente escasos” a pesar de que ningún empleado secundó el paro. “Vamos a exigir el cumplimiento estricto de los servicios mínimos”, adelantó Rey, que aseguró que el Ayuntamiento impondrá a la empresa “las penalidades que sean necesarias” para que se cumpla lo establecido en el contrato, aunque, abundó, “me consta que la empresa está sancionando” a los trabajadores que no cumplen los mínimos decretados. “No vamos a aceptar ningún tipo de chantaje, no se puede tomar como rehenes a los ciudadanos”, advirtió Rey.

"A Coruña está prácticamente recogida, salvo algún punto", apunta STL

El portavoz del sindicato mayoritario en la plantilla, Alfonso Seijo, sostiene que “se intentó recoger con la mayor normalidad” en la primera madrugada de huelga convocada, y recordó que este fin de semana se procedió a la retirada de los residuos que se acumulaban en el exterior de los contenedores desde hacía una semana, con el fin de que “los camiones pudiesen avanzar más el lunes”. En una asamblea celebrada en la noche del pasado viernes, en la que ardieron más de 20 contenedores en 13 puntos, se aprobó —por unanimidad, según el comité de empresa— emprender una “limpieza urgente” de la basura amontonada en las calles, tras días en los que el volumen de residuos retirados llegó a bajar al 10% o 15% de lo habitual en varios barrios.“A Coruña está prácticamente recogida, salvo algún punto”, justifica Seijo.

Fuentes próximas a Prezero indicaron hace pocos días que la acumulación de basura se generó por la “huelga de brazos caídos de la mayoría de la plantilla”. La empresa ha abierto más de una veintena de expedientes por incumplimientos graves o bajo rendimiento desde el inicio del conflicto.

Carlos Pardellas

STL anunció la semana pasada cuatro días más de paro en julio, el doble de los anunciados inicialmente, tras una reunión con representantes de la concesionaria a la que no se llegó ningún acuerdo. El sindicato supedita la recogida de basuras en los próximos días a “lo que salga” de la reunión que altos cargos de Prezero mantuvieron ayer en María Pita con responsables municipales. “Dependiendo de lo que salga de esa reunión, decidiremos. Si la empresa no mueve ficha, volveremos a estar como la semana pasada, con la basura por la calle. Nuestra intención es llegar a un acuerdo. Si nadie mueve ficha, nosotros retomaremos nuestra posición”, advierte Seijo.

Además, el Concello explicita la obligación de actuar en situaciones “urgentes” que lo demanden con el personal “estrictamente necesario” para ello, y, si las circunstancias lo requieren y se detectan necesidades urgentes, se podrán incrementar los servicios mínimos “con el fin de mantener la salubridad”. Estos, añaden, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado, que, en caso de producirse, “serán ocasionados ilegales”. La designación de estos servicios corresponde a Prezero con la participación del comité de huelga, así como de velar por su cumplimiento. Además, deberán facilitar al Ayuntamiento un informe en el que se de cuenta de las bajas laborales registrados los días de huelga, las rutas que quedaron sin cubrir y el porcentaje de cumplimiento de estos servicios por cada ruta y servicio, entre otros pormenores relacionados con el parón laboral.

Los servicios mínimos decretados por el Concello obligan a recoger los contenedores al menos cada dos días

La retirada de bolsas del exterior de los colectores se llevó a cabo este fin de semana, en vísperas de los dos días de huelga convocados para ayer, lunes, y hoy, martes. El Ayuntamiento hizo públicos los servicios mínimos decretados para los paros —convocados también para los días 13, 23, 25, 26, 27 y 30 de este mes— que dictan que su prestación “debe garantizar la recogida de residuos en cada contenedor de la ciudad cada dos días, considerando que esta ratio es la mínima e imprescindible para evitar problemas de salubridad” y minimizar posibles riesgos para la salud pública “derivados de falta de limpieza e higiene y de la acumulación de residuos en la calle”, como malos olores, lixiviados, proliferación de roedores o enfermedades.

