El fondo europeo Gingko posee ya 25.000 metros cuadrados en As Xubias para “regenerarlos” y promover viviendas

Cuando están a punto de cumplirse dos años de que la Xunta diese su visto bueno ambiental a la modificación urbanística del borde de la ría de O Burgo, los planes para esta parte de A Coruña dan un giro inesperado con la entrada en escena de Gingko Advisor, un fondo inversor europeo con finalidad social que ha adquirido ya en la zona 25.000 metros cuadrados y tiene opciones de compra sobre más terrenos. La entidad firmará en los próximos días un convenio con el Concello para desarrollar el proyecto de regeneración de la franja costera que va de la playa de Oza al puente de A Pasaxe, ya que su finalidad fundamental es la recuperación de suelos que fueron explotados para usos industriales.

El arquitecto británico David Chipperfield, uno de los más prestigiosos del mundo y caracterizado por la gestión de proyectos basados en la sostenibilidad, será el director de la actuación que se efectúe en este sector de litoral, para lo que contará además con la colaboración de cinco pequeños estudios de arquitectura de A Coruña. Este equipo será el responsable de la elaboración de un plan especial que establecerá el nuevo diseño de esta parte de la ciudad, así como buena parte de las viviendas que se promuevan.

La intervención se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de la nueva ordenación urbanística aprobada inicialmente por el Concello en marzo de 2022, que, según remarcó ayer la alcaldesa, Inés Rey, reducirá la edificabilidad en un 62,5% sobre la autorizada por el plan general en esta zona. La modificación del plan general proyectada para esta zona abarca 385.000 metros cuadrados y prevé la construcción de 241 viviendas en cinco puntos, además de la creación de nuevas zonas verdes y de una senda litoral.

El Gobierno local aún no llevó este cambio urbanístico al pleno para su aprobación definitiva, para la que precisaría el apoyo de alguno de los grupos de la oposición al no disponer de mayoría absoluta. “Es una oportunidad única para dotar a esta zona de mayor calidad urbana”, dijo ayer la alcaldesa al presentar en As Xubias de Abaixo la iniciativa de Gingko Advisor acompañada por el primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, pero no por el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz. Avanzó sobre ella que permitirá regenerar ese núcleo tradicional, abrir una senda peatonal a lo largo de la costa y “ganar equipamientos únicos para la ciudad como el Pazo Guyatt y sus jardines”, ya que el plan municipal para el borde de la ría prevé que el edificio sea una instalación municipal y que la zona verde para convertirse en espacio público.

“No somos un promotor inmobiliario, nos dedicamos a la regeneración de los terrenos que como este han sufrido una degradación importante a lo largo de los años y nuestra idea es participar de una forma activa de la mano de los mejores arquitectos para poder regenerarlo”, declaró Antonio Truan, director de Gingko Advisor para España.

Descartó que su objetivo sea adquirir toda la superficie que abarca la reordenación urbanística prevista por el Concello, en la que existen varios polígonos residenciales, y admitió que en su proyecto “habrá vivienda” y que esta entidad tiene “la obligación de hacer vivienda social porque no somos un fondo al uso, tenemos la obligación de hacer políticas sociales que llevan consigo la generación de vivienda social”.

Astilleros Valiña

Truan detalló que de los 25.000 metros cuadrados adquiridos, unos 5.000 se sitúan en la zona que ocupó Astilleros Valiña, en un extremo de la playa de Oza. Este periódico ha podido saber que las compras de terrenos en ese punto no se ciñen solo al terreno al borde del mar, sino que también se han producido en la parte superior, en As Xubias de Arriba y de Abaixo. Astilleros Valiña vendió en 2005 su finca de 14.434 metros cuadrados a la inmobiliaria Isoman, que pretendía construir un edificio de ocho plantas con 112 viviendas, pero a la que el Concello obligó a cambiar su proyecto por uno de cuatro inmuebles escalonados de entre cinco y siete plantas.

La crisis inmobiliaria obligó a Isoman a vender en 2011 ese terreno por casi 24 millones de euros a Mesena, inmobiliaria de Banesto que luego se integró en el grupo Santander y ahora se denomina Landcompany 2020. El 4 de noviembre de 2020, el día anterior a la suspensión de licencias urbanísticas en el litoral de la ría para la modificación de la normativa sobre ese sector, esa empresa presentó un estudio de detalle para poder construir el edificio, aunque el Concello lo rechazó y la inmobiliaria recurrió en los tribunales.

Ginkgo Advisor, con sede central en Suiza, se dedica a “comprar y regenerar solares situados en las principales ciudades europeas” con criterios “sostenibles”, según expone en su web. El fondo europeo nació en 2010 y hace cuatro años abrió su filial española. En Ginkgo III, en el que se integra el desarrollo de As Xubias, participan los fundadores del fondo: el Grupo Edmond de Rothschild, la Caisse des Dépôts et Consignations (Francia) y el Fondo Europeo de Inversiones de la Unión Europea, cuyo accionista mayoritario es el Banco Europeo de Inversiones, según la información que ofrece el Gobierno de España. Gingko III ha comprometido un capital cercano a los 400 millones de euros, indica en su web, y ha dado entrada a nuevos inversores españoles, como la aseguradora Mapfre y Fonditel, del grupo Telefónica.

“Somos una institución participada por muchas instituciones públicas, no somos un promotor inmobiliario y nos dedicamos a la regeneración de los terrenos que como este han sufrido una degradación importante a lo largo de los años”, advirtió Antonio Truan sobre el proyecto de Gingko Advisor para la ría de O Burgo. “Para una institución como nosotros es importante dejar algo para el futuro y esa es la razón por la que un despacho de arquitectos como el de Chipperfield está aquí con nosotros, para dejar una huella en la ciudad recuperando este ámbito”. Sobre los terrenos de Valiña señaló que tienen “una cierta contaminación en el subsuelo que hay que regenerar y que llevará tiempo”.

Sobre esta intervención, detalló que “hay muchos elementos importantes que hay que discutir, como el paseo y cómo se va a recuperar todo este ámbito” y descartó que el objetivo del fondo inversor sea comprar todos los terrenos del litoral de As Xubias, sino “los que sean necesarios para regenerar el ámbito”. Según dijo, el proyecto está “consolidado en un 90% y ahora depende mucho más de las autoridades y de los arquitectos”. También apuntó que Gingko Advisor licitará la contratación una entidad “que tenga la suficiente experiencia e independencia para hacerse cargo del proyecto”, tanto para su dirección como para la construcción.