El fondo que impulsa la operación de As Xubias adquiere la antigua discoteca Pachá y su entorno

La operación urbanística en el borde de la ría de O Burgo por el fondo inversor europeo Ginkgo Advisor, anunciada el pasado lunes por la propia entidad y el Concello, no solo cuenta ya con los terrenos de los desaparecidos Astilleros Valiña, sino también con los del polígono As Xubias de Arriba II, con 4.105 metros cuadrados de superficie y en los que se encuentra el edificio que albergó hasta 1995 la popular discoteca Pachá, que desde entonces permanece sin uso. y cuyos propietarios confirmaron a este periódico la venta que realizaron. Esos terrenos se hallan en la parte superior del acantilado en el que se ubicó el taller naval y se extienden hasta el complejo de la Xunta formado por los centros María Mariño y Santiago Apóstol.

Ginkgo adquirió además algunas de las construcciones situadas en el lado opuesto de la calle, ya que una parte de los propietarios decidieron no venderlas. Toda la superficie adquirida por el fondo será reordenada de acuerdo con los criterios de la modificación del plan general que puso en marcha el Concello para toda la franja costera entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe, que abarca 385.000 metros cuadrados y en la que se reducirá en un 62,5% la edificabilidad que ahora autoriza la normativa urbanística.

La planificación expuesta por el Gobierno local para este sector establece que la construcción de viviendas se realizará en cinco puntos, en los que se distribuirá un total de 241 pisos. La propuesta presentada por el Gobierno municipal en marzo de 2022, que aún debe recibir el visto bueno del pleno —en el que el PSOE no dispone de la mayoría necesaria— prevé que en el solar de Valiña se pase de un edificio con 88 viviendas a dos inmuebles de cinco alturas en los que se distribuirían 56 pisos. En As Xubias de Arriba la nueva ordenación establece que en la zona de la carretera que conduce al núcleo de As Xubias de Abaixo se construyan dos edificios de dos alturas en los que habría 25 viviendas.

Ginkgo Advisor informó el lunes que su objetivo en el litoral de la ría es “regenerar” los terrenos que tuvieron uso industrial, además de promover viviendas —en parte de protección oficial— y de crear zonas verdes y espacios libres. El director del fondo para España, Antonio Truan, señaló que hasta el momento la operación que lleva a cabo en la zona ha cerrado la adquisición de 25.000 metros cuadrados adquiridos y tiene opciones de compra sobre más suelo. Parte de las parcelas que ya son propiedad de la entidad, unos 5.000 metros cuadrados, según aseguró, se hallan en el solar de Astilleros Valiña, cuya extensión total es de 13.434 metros cuadrados.

La compra del edificio en el que estuvo ubicada la discoteca Pachá pondrá fin a la historia de un establecimiento ligado al ocio nocturno coruñés desde 1963. En ese momento el inmueble fue adquirido para la apertura de la discoteca Nicar´s, que durante la tarde ofrecía sesiones para adolescentes y por las noches se dedicaba a funciones de cabaré. El local se hizo muy popular porque disponía de una piscina al aire libre, hasta que en 1972 falleció su propietario, por lo que la familia decidió arrendarlo a partir de entonces.

En 1987 pasó a denominarse Pachá, como la emblemática discoteca de Ibiza, y se convirtió en una referencia de la noche coruñesa, ya que cada fin de semana acudían allí centenares de personas en busca de diversión. En 1995 cerró sus puertas y pasó a ser gestionada con el nombre de La Roca, aunque al poco tiempo cesó su actividad y desde entonces se encuentra sin actividad, ya que los propietarios desistieron de volver a alquilarla. Por esta razón el edificio ha continuado desocupado casi treinta años, mientras la familia propietaria trataba de encontrar un comprador., hasta que la aparición del proyecto de Ginkgo Advisor para este tramo de costa le dio la oportunidad de efectuar finalmente la operación.

PP y BNG exigen transparencia al Gobierno local

Los dos grupos municipales de la oposición manifestaron ayer su crítica al Gobierno local por la falta de información sobre el convenio que firmará en los próximos días con el fondo inversor Ginkgo Advisor para desarrollar su proyecto en la ría de O Burgo. “Desconocemos lo que la alcaldesa va a firmar y lo que quiere hacer allí de la mano de este fondo privado a pesar de que anunciaron cambios urbanísticos que tendrán que ir a pleno”, se quejó el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, para quien “hay total falta de transparencia” sobre este asunto. También mencionó que el diario asturiano La Nueva España, del mismo grupo editorial que este periódico, publicó el 1 de julio que la futura directora del Plan Estratégico de A Coruña, Isabel Pardo de Vera, “ha sido uno de los últimos fichajes del fondo y su papel en la operación que se desarrolla en Oviedo está siendo muy activo”, por lo que considera que la alcaldesa debe aclarar esta relación. “La música suena bien, pero desconocemos la partitura”, declaró la concejala del BNG Avia Veira, quien califica de “positivo que el proyecto se presente con los cimientos de la regeneración, la sostenibilidad y la dotación de vivienda social”. Pero también recordó que el convenio con el fondo tendrá que pasar por el pleno, al igual que la modificación urbanística para la zona de As Xubias, pese a lo que considera que el Gobierno local continúa actuando como se tuviese mayoría absoluta”, ya que el BNG desconoce los compromisos que firmarán el Concello y Ginkgo Advisor y si alguno será de tipo económico.

