La venta de test de COVID repunta en las farmacias de A Coruña desde el inicio del verano

“Antes de la celebración del San Juan, hubo una semana en que se disparó la venta de test de COVID y, justo después de esa festividad, sucedió lo mismo. A algunas personas les da igual, porque la sintomatología actual es más leve, pero mucha otra gente sigue comprando pruebas diagnósticas, de hecho, ha habido un aumento de la demanda bastante alto”. Quien habla es la farmacéutica Paula Briones, vocal de Alimentación de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFC), con establecimiento en la avenida de Arteixo, quien reconoce que la mayor demanda de test de antígeno de COVID, motivada por el aumento de contagios registrado tras el inicio del verano, “ha venido acompañada” de un incremento de la venta de fármacos con propiedades analgésicas y antipiréticas, “sobre todo, paracetamol”.

SARS-CoV-2, un virus 'sin estación'

“Mi impresión es que el SARS-CoV-2 no es un virus estacional, al menos de momento, de ahí que se estén produciendo muchos contagios, pese a estar en verano, aunque la sintomatología, en general, es mucho más leve que en otras olas”, reflexiona Briones. “Al principio de la primavera, como hubo bastantes casos de alergia, pienso que el COVID estuvo un poco ‘camuflado’, y que muchas personas con síntomas de afección respiratoria pasaron de hacerse test porque los asociaban a sus alergias estacionales”, apunta la vocal de la Junta de Gobierno del COFC, antes de resaltar que la elevada tasa de vacunación de la población ha contribuido a que el impacto de la infección esté siendo, en general, mucho menor. “El hecho de que la mayor parte de los ciudadanos estemos vacunados y hayamos recibido todas las dosis hace que, aunque haya habido contagios constantemente de COVID desde que se declaró el fin de la pandemia, los síntomas estén siendo más leves. Y todo esto contribuye a que haya gente que ya no se hace la prueba diagnóstica”, considera.

Briones sostiene que el incremento de los contagios de COVID ha traído consigo, también, un “aumento de la demanda de mascarillas FFP2” puesto que las quirúrgicas, asegura, “ya están desterradas”. “Con el repunte de las infecciones, se están pidiendo más. Quienes se hacen el test de antígeno de COVID y dan positivo, sí vienen a la farmacia a buscar sus mascarillas FFP2. Con respecto a esta cuestión, creo que estamos bastante concienciados”, celebra la vocal de la Junta de Gobierno del COFC, e incide: “No estamos viendo síntomas muy agudos ni graves, pero sí que creo que, en general, la gente está muy sensibilizada con el tema de usar mascarilla para evitar contagiar a otras personas”.

Test y después, mascarillas

En similares términos se manifiesta el farmacéutico Ramón Sáez, vicepresidente del COFC, con establecimiento en la avenida Linares Rivas. “Llevamos varias semanas con repuntes en la demanda de test de COVID, digamos, de subidas y bajadas. No todas las semanas son lineales, es decir, no se ve un incremento continuo, pero sí estamos notando un poco más esos repuntes”, explica Sáez, quien coincide también en que la venta de mascarillas ha aumentado. “Las dos cosas van un poco parejas. Primero nos demandan los test y, si el resultado es positivo, nos piden las mascarillas. Se nota un repunte en la demanda de ambos productos, quizás un poco más elevado en el caso de las pruebas diagnósticas”, indica el vicepresidente del COFC, antes de desvelar que “mucha gente se ha acostumbrado también a tener test de COVID en casa”. “Están empezando a formar parte de nuestro botiquín habitual”, señala.

Con respecto al incremento de la venta de analgésicos como el paracetamol, al que aludía Paula Briones, Sáez recuerda que “es el fármaco de botiquín para estos casos”. “Muchos pacientes, aun sin tener síntomas, se llevan una caja de paracetamol por si acaso”, apunta el vicepresidente del COFC, quien recuerda que se trata de un medicamento “de uso muy habitual, asociado a muchas cosas”, que la gran mayoría “acostumbramos a tener en casa”. “La gente, a veces, nos pregunta qué tiene que hacer si los síntomas van a peor, en cuyo caso les aconsejamos que acudan al médico. No obstante, en principio, no suelen ir más allá de molestias leves, del tipo dolor de cabeza, malestar, algún síndrome como ‘pre-gripal’, alguna sensación de mal cuerpo... No estamos percibiendo síntomas muy adversos”, concluye.

La curva de contagios comienza a descender en el área sanitaria La curva del COVID está en bajada en el área sanitaria, aunque el descenso es lento. Este pasado lunes, había 579 positivos, 17 menos que en la jornada anterior, de los cuales 89 se encontraban ingresados en unidades de hospitalización y 4, en UCI, según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). La demarcación coruñesa es también la que más incidencia de COVID registra en esta “ola”. Un término que rechazan algunos expertos médicos porque remite a los peores meses de la pandemia, cuando no había vacunas o cuando irrumpió la variante ómicron, disparando las infecciones. Es obvio que las condiciones son, desde hace un par de años, mucho más favorables, pero el SARS-CoV-2 sigue causando una enfermedad que pone en riesgo a la población más vulnerable.

