La recogida de basura continúa en mínimos, con menos de 50% en la mayoría de barrios

La primera jornada sin huelga en el servicio de recogida de basura tras el paro convocado para los días 8 y 9 de julio no ofreció una imagen muy diferente a la que la ciudadanía lleva experimentando desde San Juan, cuando la plantilla siguió una huelga de celo por la que las calles no han vuelto a estar del todo despejadas de basura. La mayoría de barrios ha amanecido hoy con niveles de residuos retirados muy por debajo de lo normal. Los distritos de Labañou, Os Castros, O Castrillón y Os Rosales han corrido la peor suerte, ya que solo se retiró el 10% de los residuos, mientras que en Monte Alto, Riazor, Sardiñeira y Elviña, el nivel de basura recogida fue del 20%. El volumen retirado se quedó en un escueto 35% en Ventorrillo y Agra do Orzán, y solo Ciudad Vieja, Pescadería, Matogrande y los barrios periféricos rondaron el 50 y 60%.

La empresa concesionaria, Prezero, monitorea el trabajo de la plantilla tras las “bajadas de rendimiento”, aseguraron estos días fuentes municipales, y no descarta abrir expedientes disciplinarios. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, manifestó la “preocupación” del Concello sobre la próxima jornada de huelga convocada este sábado. Lage recordó que la huelga, convocada por el Sindicato de los Trabajadores de Limpieza, investigado por la justicia por una presunta trama criminal en la que se cobraban mordidas por contrataciones, no es un paro “al uso”, instó a la empresa a retomar las negociaciones y confirmó que la alcaldía estudia “medidas extraordinarias” si el conflicto continúa. “No vamos a pedir a la concesionaria que adopte medidas ilegales ni seremos cómplices de ningún chantaje”, subrayó.