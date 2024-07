A Coruña cambia su Plan de Movilidad sin haber completado el diseñado hace 10 años

Numerosas medidas incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el Gobierno local del Partido Popular en diciembre de 2013 no han sido aplicadas cuando ya se han superado los diez años de vigencia de esta iniciativa y han pasado por María Pita gobiernos de tres colores políticos. El anuncio del actual Ejecutivo municipal de que modificará este documento a través del estudio que encargará para licitar el nuevo contrato del transporte público hace prever que se eliminarán propuestas que han quedado superadas y se incluirán cuestiones que no se habían previsto.

Un repaso al plan permite comprobar en cada una de sus secciones las medidas implantadas y las que están pendientes de hacerlo. En el apartado de Jerarquización Viaria se planteaba en primer lugar el favorecimiento de la circulación por las calles de mayor anchura, pero no consta que se hayan adoptado medidas para hacerlo. Sí sucede en cambio con otra de ellas, la mejora del tráfico, para la que se construyeron las rotondas de la Casa del Mar y de Pérez Ardá, a las que se sumarán dos en la avenida de Fisterra, una de las cuales ya está en construcción, al igual que la prevista en As Rañas. También se han instalado varios paneles informativos previstos en la medida de gestión inteligente del tráfico e información al usuario y la aplicación de esta función está integrada en la denominada Coruña. El plan establece además la creación de zonas de calmado de tráfico, para lo que se implantó la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en varias calles y la supresión del tráfico en otras. En este apartado se incluye además la mejora de la señalización de acuerdo con la categoría de las vías y el fomento del uso de la moto, medidas que no han sido aplicadas.

En el capítulo de Movilidad Peatonal se está desarrollando uno de los itinerarios a pie previstos, la llamada Ronda Peatonal, a la que se suman la eliminación o restricción del tráfico en varias calles. También se han realizado trabajos para promover la accesibilidad universal, como la instalación de ascensores y escaleras mecánicas, y se ha promovido el camino escolar seguro en colaboración con Stop Accidentes. No se han señalizado sin embargo los itinerarios peatonales ni se han regulado con una ordenanza propia, como prevé el PMUS, al igual que se carece todavía de un sistema de permisos para acceder a las zonas sin tráfico, como la Ciudad Vieja.

El apartado de Movilidad Ciclista es uno de los de mayor grado de cumplimiento, ya que se ha creado una red de vías para las bicis que alcanza los 53 kilómetros y se han mejorado los carriles de mayor antigüedad, existe un amplio número de aparcabicis en la ciudad y se ha dado un fuerte impulso a BiciCoruña mediante la adquisición de numerosos vehículos y estaciones. Entre las carencias figura la ausencia de la intermodalidad prevista entre bici y bus para acceder a los campus universitarios y la falta de adecuación de la ordenanza de circulación a estos vehículos.

El Transporte Público Urbano es una de las áreas en las que se aprecia el cambio político que se produjo tras la salida del PP del Gobierno local, ya que la Red Urbana Eficiente implantada en aquel mandato y que el PMUS preveía ampliar para garantizar las frecuencias de los buses fue suprimida. Tampoco se puso en marcha una tarjeta Millennium plus, ni un sistema de calidad en el transporte público, aunque sí una tarifa plana mensual. La reordenación de las líneas sigue sin efectuarse a la espera del próximo contrato del servicio, al igual que la ubicación de las paradas, en muchas de las cuales sí se mejoró su accesibilidad. El PMUS no contiene la aplicación informativa del bus que está en servicio, ni el pago con el teléfono móvil implantado posteriormente.

Las medidas referidas al Transporte Público Interurbano también revelan importantes incumplimientos, como la del carril preferente para los buses en Alfonso Molina, la racionalización de los accesos a los colegios situados en la periferia y la creación de una línea ferroviaria de cercanías. Sobre los aparcamientos disuasorios, solo se han creado dos, mientras que la comisión de seguimiento del transporte metropolitano que se pretendía potenciar refleja el enfrentamiento entre Xunta y Concello porque la primera rechaza crear una autoridad comarcal sobre esta materia. La apuesta por potenciar la estación de autobuses ha sido superada por la creación de la terminal intermodal, que entrará en servicio en 2026.

Aparcamiento

En cuanto al Estacionamiento, el plan no ha mejorado la zona ORA ni actualizado su ordenanza como proponía, y solo se ha reducido el aparcamiento incorrecto con la reducción de carriles de tráfico. Los partidos del Deportivo revelan que tampoco se ha solucionado el problema que generan los acontecimientos que generan una alta demanda de estacionamiento, mientras que aún son muchos los parkings a los que no pueden acceder las personas con movilidad reducida y la mejora de su gestión no se ha llevado a cabo. Sí se ha eliminado la circulación en buena parte del casco histórico, como defendía el PMUS.

Dos propuestas de Seguridad Vial no han sido aplicadas, como la creación de un Aula de Estudio sobre esta materia por el Concello y la Universidade da Coruña y la creación del Observatorio de la Accidentalidad. Sí se efectuó la reducción de la velocidad en vías urbanas al crear las Zonas 30 y limitar a 50 la de las del resto del casco urbano.

En la Distribución de Mercancías no se aprobó una nueva ordenanza, ya que se incluirá en la que se prepara de Movilidad. Está previsto mejorar la vigilancia de algunas zonas de carga y descarga mediante cámaras, pero no se ha aumentado su número y horario, ni creado el proyectado mapa de transporte de mercancías. Tampoco se ha fomentado el reparto nocturno ni se han creado aparcamientos para vehículos de transporte.

En Calidad Ambiental y Ahorro Energético, el apoyo a los vehículos de bajas emisiones y eléctricos se limita a las bonificaciones fiscales, mientras que las medidas para reducir el ruido y la contaminación generados por el tráfico son escasas.

El apartado de Gestión de la Movilidad es otro de los que muestra mayores carencias, ya que no se creó la aplicación para facilitar los desplazamientos ni se diseñó el plan de transporte de los polígonos industriales. Tampoco se fomentó el coche compartido ni se elaboró un plan de movilidad de la Universidade.

En cuanto a la difusión del PMUS entre la ciudadanía, no se elaboró la prevista Guía de buenas prácticas ni se creó el Diploma de Educación Vial para escolares. Los cursos sobre uso de la bicicleta tampoco se han puesto en marcha, al igual que las campañas de promoción de la movilidad sostenible ni del aparcamiento correcto, del mismo modo que una proyectada instrucción de diseño de las vías públicas para mejorar su utilización.

