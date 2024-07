Las heridas de Mauthausen que aún sangran

Hay reencuentros que tardan décadas y heridas que nunca dejan de sangrar. Contra estas, no hay mejor medicamento que la memoria. Gemma Guitián se reencontró con su bisabuelo, Arturo García Lagares, muchos años después de la muerte de este en el campo de concentración de Gusen, junto a otros cientos de inocentes. García Lagares, afiliado al sindicato anarcosindicalista La Cosmopolita y enfermero marino de profesión, había sido trasladado allí desde Mauthausen.

Hasta ahora, su bisnieta no había podido contar su historia. “Por circunstancias familiares, todo fue ocultismo, supongo que por protección, por miedo, por la vida. Nos llegaron muy pocas cosas de él. Me gustaría poder contar más cosas, pero no puedo. Es una pena”, lamentó ella. Gemma Guitián pudo descubrir el hombre que fue su antepasado gracias a la investigación de David Lozano y Adriana Pereiro, que bucearon en el archivo hasta dar con los pasos de aquel coruñés asesinado en los campos de exterminio nazis. Al final, dieron también con Guitián, que ahora podrá conocer la historia de aquel hombre cuyo recuerdo se llevó el silencio y el miedo. “Empezamos a buscar a los familiares y tuvimos la suerte de encontrarlos, por si fuera poco, nos contactaron familiares de Adrián del Castillo, otro coruñés deportado”, contaron los investigadores, este viernes, en un acto de homenaje a todos ellos celebrado en el Circo de Artesanos.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (AHRM), impulsora de estas investigaciones, rindió tributo a García Lagares a través de una ofrenda floral en uno de los recuerdos tangibles de su paso por el mundo: el stolperstein dorado con su nombre grabado en el suelo de la calle San Andrés.

En un acto sencillo, pero cargado de una gran emotividad, se reunieron los investigadores, los miembros de la Asociación, la bisnieta del homenajeado y también otras personas que podían comprender mejor que nadie el vacío de su pérdida y su ansia de respuestas: Natividad Ortega, sobrina del deportado Julio Martínez Arias, y José Luis Alamán, nieto de Martín Ferreiro, concejal coruñés asesinado en Mauthausen. “Para nosotros es importante contactar con las familias. Tienen mucho que contar, y es una manera de compensar tanto sufrimiento”, aseveró la presidenta de la ARMH, Carmen García-Rodeja.

Fue Alamán, nieto de Martín Ferreiro, el que puso una de las notas más emocionantes del homenaje, al leer las cartas que otro preso, Alfonso Bregua, remitió a la familia de Ferreiro para informar de su muerte en el campo de exterminio. Bregua, a diferencia de los demás, salvó la vida, pero nunca olvidó al amigo que dejó en el campo. “Estuvimos juntos hasta el final. Le quería como si fuese mi padre. Nada pude hace para evitar el desenlace. Solamente quiero que su mujer y sus hijos tengan resignación y calma, convencidos de que su marido nunca hizo daño a nadie [...] murió como los hombres, por una idea”, escribió Bregua a la viuda de Martín Ferreiro.

En una segunda carta, que jamás llegó a la mujer del concejal, se relataban las circunstancias de su muerte. “Martín pudo resistir hasta 1942. Le atacó reuma y no podía andar [...] Martín murió en una ducha de agua fría. De esto solo le pido una cosa, que esta carta no llegue ni a su mujer ni a sus hijos”, leyó Alamán, sin poder contener las lágrimas. El acto concluyó con la lectura del juramento de Mauthausen, con el que los deportados se comprometieron a no olvidar jamás “los sangrientos sacrificios que los pueblos tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos”; y con una canción en francés, a capela y entonada por Carmen Torreiro, que animó a los presentes a no perder la esperanza.