“Quería escoger un personaje femenino para abordar las dudas que tenía”

Quinito López Mourelle (Viveiro, 1968) es especialista en amoldar los géneros literarios a su gusto. En su novena novela, La dicha inoportuna, el autor salta a la acción con una “paranovela” policial. El lector sigue a la agente local Lisabetta mientras trabaja en la desaparición de un chico. A ella le acompaña todo un arco de personajes excéntricos, con personalidades engañosas y huidizas.

¿Cómo surgió la idea de esta novela?

Como tantas otras veces, surgió mientras estaba trabajando en otra novela. Tenía en casa un libro de arte antiguo, de los años 60. Nunca le había prestado atención, pero lo comencé a ojear y vi un cuadro que me llamó la atención. Ahí empecé a tener ideas. Eso, junto con un caso que vi en la televisión alemana del que se tiene poco conocimiento hicieron que comenzase a trabajar en la historia. No quise basar el libro en el caso, pero sí que fue una inspiración.

¿Cuál es el nombre del cuadro que encontró?

Prefiero no desvelarlo, para no destripar nada. Me gusta que el lector se sorprenda,

Hasta ahora ha escrito romance, humor, se ha ido a la historia para basar sus libros... ¿por qué de repente escoge la novela policial?

No tenía una intención declarada. No soy seguidor de novela policial. Las notas, los aforismos que iba escribiendo para otras cosas me iban llevando ahí y eso, junto con la historia de la desaparición, me ponía en bandeja el género.

La novela negra y policial utiliza arquetipos muy conocidos: un investigador justiciero, un compañero reticente, una familia con secretos. ¿Cómo fue escribirlos? ¿Tomó a alguna figura de inspiración?

Estos arquetipos los tenemos hasta en la sopa. Las historias de crímenes son lo más visto en la televisión, los libros que más se leen. A la hora de crear los míos no he elegido a ningún personaje en concreto. Quería escoger a un personaje femenino, abordando las preocupaciones y las dudas que tenía, ahondando en su personalidad. Es una investigación muy particular, el lector puede también seguir su cuaderno y ver que lo que parece algo claro, al final no lo es.

No es la primera vez que coge un género literario y experimenta con el. ¿Qué le lleva a cambiar su estilo en cada novela?

Todos los libros ya están escritos, todos los temas ya están tratados. Lo que yo intento hacer es aportar mi grano de arena. Creo que debería ser el trabajo de un escritor dar su visión personal, su opinión de las cosas. Es lo que le pido también a la vida, que me sorprenda que me acompañe, que sea intensa. Yo intenté acercarme a estos géneros a mi modo, para reflejar mis anhelos, mis ideales, y que los lectores los hiciesen suyos.

¿Qué otros proyectos tiene pendientes?

Tengo una novela aparcada y quería reunir algunos poemas o cuentos en una recopilación, pero aún no tienen forma. En el terreno de la música, en septiembre empezaré a tocar con Roberto Somoza el repertorio para el nuevo disco.

Suscríbete para seguir leyendo