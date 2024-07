Xunta y Diputación acuerdan estudiar la transferencia del Rosalía Mera y el Puga Ramón al Gobierno gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, han acordado agilizar trámites industriales y estudiar la posibilidad de transferir la titularidad de centros educativos del ente provincial al Gobierno gallego. Así lo han anunciado tras una reunión mantenida este viernes en A Coruña, en la que han analizado "cuestiones de interés común", como las ha calificado Rueda.

El presidente de la Xunta ha indicado que ambos tienen "clara la necesidad de estar abiertos a nuevas oportunidades" de proyectos industriales y "dar facilidades" para su desarrollo en Galicia "cumpliendo la normativa legal y los trámites y requisitos medioambientales". "Frente a demagogias e intentos de paralizar por paralizar, tenemos claro que hay que aprovechar las oportunidades que se nos presenten y estar coordinados", ha comentado el titular del Ejecutivo gallego.

El presidente de la Diputación quiere que "todos los proyectos industriales de la provincia sean una realidad" porque, ha defendido, es "imprescindible dar soporte energético a la apuesta por el hidrógeno". Ha asegurado que, junto a la Xunta, van a "agilizar administrativamente la gestión de los expedientes industriales".

Otra "cuestión crucial" de esta reunión, ha manifestado González Formoso, ha sido la posible "transferencia de los centros educativos que la Diputación todavía tiene en su titularidad", como es el caso del instituto Rosalía Mera y del Puga Ramón, en la ciudad de A Coruña. Ha expuesto que "no tiene sentido" que la entidad provincial tenga estos centros adscritos porque "no tiene conocimiento ni estructura educativa". Así, este año se pondrá en marcha "un grupo de trabajo" que analice esta transferencia, siempre con el objetivo de "no perjudicar al alumnado", mientras que Alfonso Rueda ha explicado que "hay que estudiar" esta posibilidad para "avanzar en el tema".

También han acordado crear "un grupo de trabajo para hablar de las transferencias de infraestructuras viarias" pues, según han comentado los dos presidentes, se da el caso de que "hay carreteras que conectan dos provincias", como el puente de la zona de Catoira (con Pontevedra). "Vamos a ver cómo se pueden intercambiar titularidades", ha avanzado Rueda, que ha puesto el foco sobre las inversiones en materia de sanidad en la provincia y ha recordado los "445 millones de euros" para la ampliación del hospital de A Coruña, donde ya se está construyendo la torre polivalente.

Tanto el presidente de la Xunta como el de la Diputación han defendido que es necesario el "esfuerzo de todas las administraciones" para mejorar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) porque "los ayuntamientos necesitan ayuda" para llevar a cabo un "servicio esencial". Rueda ha pedido al Gobierno central que "cumpla su compromiso de aportar el 50 % de todo lo que tiene que ver con dependencia". "Las dos administraciones vamos a intentar aumentar en la medida de los posible la financiación y exigirle más al Estado", ha añadido Formoso.

Xunta y Diputación han señalado la importancia de la "comarcalización de los servicios de bomberos" y sus titulares han anunciado que está "muy avanzado el de Santiago", pero también tienen planes de hacerlo en Ferrolterra y A Coruña. El objetivo, ha dicho Alfonso Rueda, es "conseguir una prestación más eficaz y eficiente". Las dos administraciones también han acordado reforzar su coordinación cultural para que puedan extenderse a otras provincias y reforzar la planificación en obras hidráulicas