La alcaldesa niega que Isabel Pardo de Vera vaya a trabajar en el proyecto de As Xubias

Las críticas vertidas por los grupos municipales del PP y el BNG por la colaboración de Isabel Pardo de Vera, futura directora del Plan Estratégico de A Coruña, con el fondo inversor que desarrollará el proyecto inmobiliario de As Xubias fueron replicadas ayer por la alcaldesa, quien negó que Pardo de Vera vaya a tener relación con esa iniciativa.

“Isabel Pardo de Vera ha asumido colaborar con la ciudad como directora del Plan Estratégico pero no tiene ninguna relación con el proyecto de As Xubias, ni va a trabajar en el proyecto ni va tener ninguna participación en el proyecto”, manifestó Inés Rey, quien reprochó a los grupos de la oposición que “cuando alguien hace una crítica deberá tener algún sustento”. Añadió que no entiende lo que considera “una polémica totalmente artificial”.

Las palabras de la alcaldesa no convencieron al portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, para quien suponen “un insulto a la inteligencia”. Aunque aseguró que no duda de la profesionalidad de Pardo de Vera, recordó que es asesora del fondo de inversión Ginkgo Advisor en el proyecto que desarrolla en Oviedo y que será directora del Plan Estratégico de la ciudad, del que supone que el proyecto de As Xubias formará parte.

“Yo no digo que sea ilegal, pero desde luego estético no es”, destacó Lorenzo, quien añadió que el Concello firmará un convenio con el fondo para desarrollar el proyecto urbanístico de As Xubias y que el PP desconoce si Pardo de Vera ya ha sido nombrada directora del plan municipal. El BNG reclama explicaciones sobre este asunto al Gobierno local con el fin de determinar si existe “conflicto de intereses o incompatibilidad”.