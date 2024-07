A Coruña, una “ciudad verde” que da ejemplo

No es poco habitual que, por fuerza de la costumbre, uno acabe resaltando más los defectos que las virtudes del lugar en el que vive, aunque las segundas sean más numerosas. Los coruñeses no son sospechosos de no querer a su ciudad, aunque a veces se les pasan por alto sus atractivos. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aportó esta semana un motivo para enorgullecerse de la ciudad: en una de sus publicaciones, la cuenta ministerial contraponía lo que señalaba como “Ciudad gris”, con asfalto, árboles secos y coches atascados, a otra que calificaba de “Ciudad verde”, con árboles verdes, gente paseando y bicicletas. La segunda ciudad no es otra que A Coruña, en una estampa habitual en los Cantones en un día soleado y repleto de ciclistas y paseantes. “Menos humos, más bicis”, recomendaba la cuenta oficial del Ministerio.