25 años del parque de San Pedro: ¿hacia un diseño ecléctico sin carácter?

El 6 de junio de este año, precisamente un día después del Día del Medio Ambiente, el singular parque de San Pedro en A Coruña cumplía 25 años. Un cuarto de siglo de historia de la ciudad, de evolución, de interacciones sociales, de nuevos usos y de apertura de perspectivas hacia los valores naturales y patrimoniales de la ciudad.

Cinco lustros es mucho tiempo o poco tiempo, depende de la perspectiva y objetivo, pero el suficiente para analizar el grado de acierto o desacierto de un diseño de un parque público del siglo pasado que visitan más de 450.000 personas al año.

Recordemos que A Coruña, tras la desafortunada decisión de enterrar el Plan Cort en la década de los años 40, es el resultado de diferentes planes urbanísticos que siempre han resultado en una densidad urbana de las más altas de España y un déficit excesivo en espacios verdes y arbolado. A Coruña lo va a tener difícil para alinearse con las tendencias internacionales y con lo recogido en la recién aprobada Ley de restauración de la naturaleza, pero ese es otro tema…

El parque de San Pedro ha sido una de las grandes oportunidades de la ciudad en el siglo pasado para aumentar el número y superficie de espacios verdes y creo que ha sido bien aprovechada. El parque se diseñó con unos criterios determinados, algunos hoy anacrónicos como la visión más ecosistémica, con un trazado de caminos que configuran el espacio, con unos elementos castrenses o de arqueología agrícola, que funcionaban como puntos focales del diseño, con el uso de vegetación resistente a las inclemencias climáticas o de la salinidad del mar y con el complemento de elementos como el laberinto, el estanque o la cúpula. A ello hay que sumarle los elementos de equipamiento y mobiliario urbano que seguían un hilo conductor en diseño, en cromatismo, y en composición y ubicación. Es de libro que este tipo de elementos son caracterizadores de los espacios públicos y que ofrecen una visión y entendimiento del espacio. El cambio en el tipo, en su color o en su morfología ocasionan una pérdida del diseño y, sobre todo, de esa visión global del sitio que además se identifica con el genius loci y permite alejarse de procesos de urbanalización. San Pedro se diseñó con esas premisas, con un trazado de caminos que conjugaba el uso histórico y el contemporáneo, con una señalética no comercial, con unas papeleras adaptadas al diseño conjunto, con unos bancos funcionales pero inertes visualmente, que no tuviesen mucho protagonismo, porque el protagonismo es de las vistas, de los valores naturales y de ese paisaje singular.

En los últimos años parece que se ha ido perdiendo el carácter del parque: por un lado, se han dejado de mantener los caminos de áridos y las zonas de parterres con la excusa de no utilizar herbicidas (se puede hacer de forma mecánica), lo que conduce a un proceso de difuminado del diseño; por otro lado, se han ido salpicando elementos de mobiliario y equipamientos comerciales (papeleras, bancos policromáticos, señalética comercial, etc.) que no se suturan con el diseño ni en forma ni en color, lo que, de nuevo, extirpa el carácter del parque; y, por último, han proliferado especies invasoras como Polygonum capitatum que están invadiendo el parque, colonizando el espacio de otras especies y que demandan una actuación urgente.

San Pedro no es un parque que precise tener el mejor banco del mundo, ni es un catálogo comercial, ni precisa ser el adalid de ningún movimiento o sede de eventos específicos para potenciar su uso, no. El carácter del espacio lo otorga su diseño, su composición, su uso y sus usuarios. Es un parque, o lo era, con carácter, con diseño, con singularidad, único y especial de la ciudad.

Raymond Loewy, el padre del diseño moderno, decía que “el diseño debe ser funcional y atractivo al mismo tiempo”, ello implica que debe garantizarse la fusión de la función y de la estética, San Pedro era atractivo y era funcional y utilizado. Podemos y debemos recuperar su esencia, es parte del patrimonio de la ciudad y no debemos dejar que pierda su estatus como uno de los parques más visitados de España, epicentro de reclamo turístico.

