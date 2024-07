98. Endlings

Definición: s. pl. (ing.). Últimos individuos vivos dunha especie ou subespecie en perigo de extinción. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Extinguir: facer desaparecer pouco a pouco unha cousa ou un ser vivo. Antropoceno: época máis recente do período cuaternario na que as actividades humanas empezaron a provocar importantes e permanentes cambios biolóxicos e xeofísicos a escala mundial. Sexta extinción: desaparición sostida e xeneralizada de especies durante o último período xeolóxico, o Holoceno. Estas definicións (agás a última) aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: tanto en contextos científicos (manuais de ecoloxía e de antropoloxía) como en ámbitos máis informais (medios de comunicación e redes sociais) aparece ocasionalmente a idea dos “últimos individuos vivos dunha especie”, denominados en inglés “endlings”. Esta verba foi proposta en 1996 polos médicos estadounidenses Robert M. Webster e Bruce Erickson. En todo caso, a hipótese de cales serían os últimos individuos vivos dunha especie é tan antigo como os estudos das extincións na Terra. Por exemplo, ás primeiras descricións científicas de especies de dinosauros en 1824 a partires de esqueletos fosilizados seguiu unha primeira hipótese ao ano seguinte sobre a extinción a nivel de especie ou de xénero deste grupo de vertebrados. Grazas a modernas técnicas de datación con radiocarbono ou con potasio radioactivo somos quen de determinar a antigüidade dun fósil, e, para exemplos máis modernos, a análise de crónicas da época poden axudar a poñer data a moitas das extincións producidas (e mesmo caracterizar os endlings desa especie).

Por que está en voga esta palabra?: a velocidade de extinción das últimas décadas non ten parangón nos derradeiros 66 millóns de anos. Naquel momento aconteceu a extinción masiva do Cretácico-Paleóxeno (ou K–Pg), causada polo impacto dun xigantesco asteroide, que aniquilou os dinosauros e todos aqueles vertebrados maiores de 25 kg da Terra. Aínda que as extincións son un proceso natural (o 99,9% das especies que existiron algunha vez na Terra están xa extinguidas, de xeito lento e espontáneo), a velocidade actual de desaparición de especies é entre 1000 e 10000 veces máis acelerada da que sería natural. Estamos, en efecto, rodeados de centos de exemplos de endlings de especies, concentrados en zonas megadiversas (chamadas hotspots) de zonas tropicais e ecuatoriais (por exemplo illas e zonas de selvas húmidas, entre outras). Cada día desaparecen entre 25 e 150 especies a nivel mundial, e esta taxa tende a crecer. Ademais, o número global de individuos de todas as especies tamén decrece: hoxe existen menos da metade dos animais que había en 1970. Deter esa desastrosa tendencia está da man dos seres humanos.

