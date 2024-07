“A dos galegos en Cuba foi unha epopea non escrita. Non foi unha colonización, foi unha creación”

Galicia e Cuba miran unha cara a outra a ambas beiras do Atlántico, mesturan identidades e non poden entenderse sen a outra, pero o tempo fíxoas descoñecidas. O labor de Arantxa Fernández Crespo, presidenta da Cátedra de Galego na Universidade da Habana —e coruñesa “de toda a vida, demostrable dende 1779”, precisa— é facer por recuperar ese imaxinario distorsionado polas décadas que aínda resiste na capital do Caribe. Estes días, na Coruña, procura tamén os remanentes de cubanidade na cidade.

Como remata unha coruñesa “de toda a vida” á fronte da cátedra de galego na Habana?

É toda unha historia. En 2005 gaño unha bolsa de lectorado para ir á cátedra de cultura galega na Universidade da Habana. Fun lectora dende 2005 ata 2009.Neses cinco anos namorei, casei, e quedei vinculada á cátedra, que fora o grande proxecto da miña vida como lectora. Despois meu home a mais eu retornamos, fixemos unha chea de cousas, vivimos en Eslovaquia catro anos... entrei xa nunha relación persoal con Cuba. Por razóns administrativas, despois de min pechou a cátedra galega. Falei co decano e propúxenlle que, se conseguía a residencia permanente en Cuba, eles contratábanme e reabriamos a cátedra. Así foi, no 2014.

Moita morriña tampouco terá, todo o día falando galego!

Si. Botamos case seis anos sen poder retornar, e agora estamos tentando vir cada dous anos. Estou bastante metida na cubanidade, pero tamén na galeguidade de Cuba. Teño o meu mundo na cátedra galega e en todo o que estea relacionado co galego. Moita morriña non teño, non.

Como é esta galeguidade de Cuba? Hai aínda certa sensación de diáspora, ou xa non?

A emigración galega foi o movemento máis antigo e o primeiro que rompeu. A diferencia entre os emigrantes galegos e a actualidade é moi grande. Nos 60 perdeuse, cortouse bruscamente. Xa non quedan practicamente galegos, son pouquiños e moi moi vellos. Quedan netos e moitos bisnetos. A distancia entre o nativo galego e o de hoxe é moi longa. A memoria histórica, para min, está rota, queda na memoria familiar da diáspora. Existe unha memoria social chea de tópicos, de malas informacións, de conceptos errados, pero existe esa noción, ese pouso galego nos galegos da Habana. Hai certas sociedades que foron máis ou menos aguantando, sobre todo co tema dos panteóns, porque todo o demais foi expropiado. A partir de esa viaxe estraña e controvertida de Fraga a Cuba, créanse novos vínculos entre Galicia e A Habana, reforzáronse algúns, rescatáronse outros, que son basicamente descendentes de galegos, fillos e netos, con maior ou menor implicación. Ás veces non sabes nin por que hai ese enganche. Ás veces pasa que non es familiar pero estiveches de neno nesa sociedade, tes ese amor a esa sociedade, aínda que non saibas onde queda Galicia, por que tes este nome ou que hai detrás de todo isto. Ese é o traballo que quero desenvolver, crear de novo ese vínculo e recuperar eses por ques: por que ti tes este nome, por que a túa sociedade se chama así, que é ser galego. Limpar esa imaxe deturpada despois dos anos.

Cales son esas distorsións, esas miradas erradas dos cubanos descendentes de galegos? Como é a Galicia que resistiu no imaxinario?

A Galicia que encontrei é unha Galicia distorsionada e, as veces, estraña. Ten moito que ver con que pechara o vínculo bruscamente nos 60. En España está Franco, e o concepto cultural que exporta Franco de España é a españolada típica. Unha política cultural moi ben definida, chea de olés, de caraveis, de sevillanas. Nós, en Galicia, recuperamos esa tradición galega, limpámola. En Cuba non pasou, a distorsión mantense. Alí, español é un sinónimo de galego. Por exemplo, falan de “baile español”, e eu dígolles que o baile español non existe. Eles bailan unha cousa nas escolas de baile, onde hai muiñeira, que é unha mestura entre flamenco e Sección feminina, porque a eles quedoulles o que exportaba España nos anos 60. Cando chega toda a administración da Xunta, co Goberno galego, hai que refacer isto. Daquela, eles o mesmo bailan unha muiñeira que unha zarzuela, para eles todo é galego. O último gaiteiro, Eduardo Lorenzo, dixitaba dunha maneira que hoxe é antiga. Foi creando os seus alumnos, e os alumnos dos seus alumnos, co que el sabía. Cando chega Carlos Núñez nos 2000 e ve todo iso, alucina, porque é un xeito de tocar a gaita que en Galicia había tempo que non se usaba. Tes cousas conservadas, tradicionais, antigas, que aquí xa non se usan, e por outra banda hai un concepto españolizado, moi de Franco, está todo mesturado. Non se sabe que é galego e que non é galego.

Alén da cátedra, cal é o seu traballo para tratar de limpar esta imaxe de Galicia?

Na cátedra como tal o primeiro é dar docencia en Lingua e Literatura galegas. Con iso promovo coñecemento de lingua galega básico para poder facer estudos e investigacións , tanto de literatura como de lingüística. O que intento fomentar é investigacións do traballo mixto entre Galicia e Cuba. A última alumna que tiven estudou Morgana en Esmelle, de Begoña Caamaño, que é literatura galega que non ten nada que ver con Cuba. Iso estúdase tamén, pero eu intento fomentar os traballos mixtos, o que ten de Galicia ou de Cuba ou de mixto na cultura, na literatura en xeral. Pouco a pouco vas entrando aí, levantas unha pedra e aparece un galego. Despois está o traballo coas sociedades, sobre todo as territoriais, porque o Centro Galego non existe, existe a Federación de Sociedades Galegas. É un organismo administrativo, como un consulado a nivel administrativo. Hai moitas sociedades, quedan 49 abertas agora mesmo, que teñen unha vida societaria que ás veces non saben nin cal é. Traballo moito coas sociedades, cuxo labor é cultural e de conservación dos panteóns, que é o pouco patrimonio material que lles quedou. Tamén é patrimonio noso, ou debera de selo. Os panteóns, curiosamente, non están nacionalizados, iso si que é patrimonio galego. Tamén hai un cambio xeracional moi forte, hai presidentes das sociedades que non teñen referentes galegos. O meu labor é o de dar a entender os lazos, a memoria inmaterial que permanece en Cuba, actualizar esa información. Bailabamos muiñeira,si; tiñamos boina, si, pero hoxe temos tamén ás Tanxugueiras, por exemplo.

Cuba é parte indisoluble da identidade galega.

A identidade cubana non se pode entender sen o aporte galego, e a identidade galega non se pode entender sen a cubana. A nosa identidade actual como galegos parte da emigración a Bos Aires, A Habana ou a México. Somos o que somos porque emigramos. A pegada galega é visible na Habana, hai moitos lugares onde ves ambos mundos, hai que explicalo. Así, os cubanos decátanse de que estamos alí, de que somos avós deles, e nós decatámonos do que chegamos a facer en Cuba. Que os galegos coñezamos o que fixemos como colectivo é tamén un orgullo propio. Foi unha epopea que aínda non está escrita. Quedamos marabillados co que fixeron os Irlandeses en Estados Unidos, e non temos nin idea do que fixemos nós en América. Pobres, ricos, xente de negocios. Un galego de Maside, Xosé López Rodríguez, Pote, chegou a ser dono de media Cuba, fíxose co Banco Nacional. Non foi unha colonización, foi unha creación. A base cubana é tan africana como galega. Decatámonos nós mesmos de que non pensabamos que fose tan grande. Non hai Rexurdimento sen A Coruña nin sen Habana. Non hai Himno galego sen Habana, nin Real Academia Galega, nin Xeración Nós.