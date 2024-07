“El potencial de A Coruña en inteligencia artificial influyó en mi decisión de volver”

La Universidade da Coruña (UDC) incorpora nuevo talento investigador de excelencia a su cuadro de personal. El científico de materiales Xabier Rodríguez Martínez (Vigo, 1992) ha retornado a Galicia para unirse a la institución coruñesa gracias al programa InTalent, promovido por la propia UDC y el gigante textil Inditex, que aporta un mecenazgo de 1,5 millones de euros hasta 2026. Se ha unido al Grupo de Polímeros del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni), situado en el Campus Industrial de Ferrol. Allí trabaja ya con el doctor Jaime Martín Pérez en el proyecto Paracryst, financiado por el European Research Council dentro de las prestigiosas ayudas Consolidator Grants. Estudiará las propiedades estructurales de los materiales de las celdas solares orgánicas, “con un coste de fabricación bastante inferior a las de silicio”, para mejorar su “estabilidad” y hacerlas “competitivas” para el mercado. “Está habiendo mucha inversión, tanto en la UDC como en su Campus Industrial, donde comienza a haber gente muy talentosa, capaz de atraer grandes proyectos”, reivindica, antes de reconocer que “el potencial de A Coruña en inteligencia artificial (IA)” influyó en su decisión de regresar a la comunidad gallega.

¿Qué ha supuesto para usted el poder retornar a Galicia gracias al programa InTalent UDC-Inditex?

Lo cierto es que no conocía el programa InTalent hasta que me contactaron por parte del Citeni de la UDC, a donde me acabo de incorporar, y nunca había contado con regresar a Galicia, puesto que siempre he estado trabajando fuera de esta comunidad. Primero, me doctoré en Barcelona y, con posterioridad, realicé dos estancias posdoctorales, una en la Universidad de Linköping, en Suecia, y la más reciente en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, con una beca Von Humboldt, de las más importantes que hay en ese país. Sin embargo, al recibir esta oferta por parte de la UDC me sentí muy afortunado, puesto que está habiendo bastante inversión, tanto en esta universidad, como en su Campus Industrial. Comienza a haber gente muy talentosa, capaz de atraer grandes proyectos europeos, así que me animé a venir y, de momento, muy bien. Además, el programa InTalent a los investigadores nos garantiza una estabilidad que nos permite estar tranquilos en nuestro trabajo, pudiendo dedicarnos a idear y desarrollar proyectos, que es lo que hay que hacer para poder innovar tecnológicamente, en vez de estar preocupándonos por buscar nuevas posiciones porque enseguida se te acaba el contrato, y cosas por el estilo.

Se ha unido al Grupo de Polímeros de la UDC, en el Campus Industrial de Ferrol, y trabajará con el doctor Jaime Martín Pérez en el proyecto Paracryst, financiado por el European Research Council dentro de las prestigiosas ayudas Consolidator Grants. ¿Cuál será su labor?

Paracryst es un proyecto muy ambicioso, con una financiación que supera los 2 millones de euros, y la ha conseguido el doctor Martín Pérez, el investigador interesado en mi perfil para unirme a esta iniciativa y, finalmente, al Grupo de Polímeros de la UDC. Lo que haremos será estudiar de qué forma se pueden hacer más estables las celdas solares orgánicas. Todos hemos visto en los tejados de las casas, o por las autopistas, los típicos paneles solares fotovoltaicos. Son opacos, rígidos, y esto es, básicamente, porque están hechos de silicio monocristalino. La tecnología con la que trabajaremos en este proyecto, y sobre la que yo mismo hice mi tesis doctoral, permite usar compuestos orgánicos, como los polímeros, para hacer módulos solares. Tienen muchas ventajas respecto al silicio, ya que el coste de fabricación es notablemente inferior; se pueden hacer paneles semitransparentes, flexibles; se pueden imprimir, al igual que los periódicos (los materiales se disuelven, como si fuese una tinta, y se puede hacer lo mismo que en el papel)... No obstante, uno de los problemas que todavía existe en esta tecnología es que la vida media de los materiales no es lo suficientemente competitiva como para entrar en un mercado. Digamos que se degradan excesivamente rápido como para atraer inversión privada, así como para formar empresas que comercialicen este tipo de productos.

¿Entonces?

En el proyecto Paracryst intentaremos estudiar las propiedades estructurales de los materiales que forman estas celdas solares orgánicas para intentar entender por qué se degradan tanto, y vamos a proponer formas de solventar esto. Por ejemplo, una de las cuestiones que estudiaremos es cómo afecta la cristalinidad de los polímeros, cuando se forman en los módulos solares, a su degradación.

A lo largo de su trayectoria, ha mostrado especial interés en el desarrollo de métodos de experimentación de alto rendimiento guiados por sistemas estadísticos, IA y robots. ¿Ha influido que A Coruña vaya albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), y su potencial en ese campo de la informática, en su decisión de incorporarse a la UDC?

Antes de aceptar la propuesta de la UDC, me informé sobre su Campus Industrial y demás, y ya era consciente de cómo están apostando por la IA, y de su potencial en este campo, lo cual fue una de las cosas por las que me acabé de decidir, al cien por cien, a venir. Tengo varios trabajos pioneros en el uso de métodos de IA, como el aprendizaje de máquinas con grandes conjuntos de datos obtenidos experimentalmente. Esta temática centró, de hecho, la última parte de mi tesis doctoral. Un trabajo que, en general, fue muy bien recibido por la comunidad científica, y que espero continuar desarrollando en la UDC: la combinación de métodos de IA mezclados con el cribado de materiales, con la optimización de dispositivos, de las propias celdas solares y demás, en un ciclo cerrado. Intentar, digamos, aunar de forma coherente la experimentación y, con métodos de IA, tratar de robotizar buena parte de esa experimentación para hacerla de forma autónoma, durante 24 horas al día. De esta forma, podríamos acelerar muchísimo más la generación de datos y la investigación.

“El problema del abastecimiento energético me llevó hasta la ciencia de materiales”

¿Cuándo y por qué decidió encaminar su carrera científica hacia la investigación de los materiales?

Fue una decisión vocacional. Desde siempre, casi al término del Bachillerato, recuerdo que en las clases que teníamos de Ciencias Naturales y Física ya estaba sobre el papel, muy claro, el problema que iba a haber, en las generaciones futuras, en cuanto al abastecimiento energético. Esta fue una de las cuestiones que más me motivó, en aquel momento, y que me llevó a decir: ‘Quiero trabajar en temáticas relacionadas con la energía’. Comencé entonces a valorar diferentes opciones, desde la investigación con baterías (una cuestión también muy interesante, pero que no he tocado), hasta fotovoltaica, renovables y demás. ¿A partir de ahí? Me marché a cursar la carrera de Nanociencia y Nanotecnología a la Universidad Autónoma de Barcelona y allí, en el Trabajo de Fin de Grado, fue cuando tuve mi primer contacto con la tecnología fotovoltaica orgánica, en el Instituto de Ciencia de Materiales de esa ciudad, donde acabé realizando mi doctorado sobre la misma temática. Mi trayectoria ha sido vocacional, porque creo que es un problema de gran repercusión social y mundial: tener un abastecimiento energético asequible, escalable y que sea universal, digamos, fue una de las cuestiones que más me motivó para encaminar mis pasos en esta dirección.

Suscríbete para seguir leyendo