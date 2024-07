La empanada de A Coruña que ha conquistado a Frank de la Jungla

La gastronomía coruñesa no solo triunfa en la ciudad, sino que es capaz de llegar a todas las partes del mundo. Ya hemos visto las patatas de Bonilla a la Vista en Corea del Sur o a Estrella Galicia en China o Brasil. Ahora, una empanada de la ciudad ha cruzado el charco para llegar a Tailandia.

Este fin de semana se ha celebrado la Velada de Ibai Llanos, en la que ha estado el popular presentador Frank de la Jungla, que tras su paso por Cuatro y Discovery, ahora triunfa creando contenido en redes.

Durante su visita a España, el naturalista ha aprovechado para llevarse uno de sus platos favoritos, una empanada que un amigo le trajo de A Coruña. En un vídeo que ha subido a sus redes, Frank de la Jungla muestra este manjar de la gastronomía gallega: "Esto es una empanada que me trajo Pablo y que me voy a comer entera en dos días. Me trajo esta empanada porque sabe que me encanta".

¿Qué empanada de A Coruña ha conquistado a Frank de la Jungla?

En el vídeo se puede apreciar que la empanada que va a disfrutar Frank de la Jungla es de A Empanadería, un establecimiento situado frente al edificio de Nuevos Ministerios que abrió hace cuatro años.

Laura y Quique Rivera de A Empanadería / A Empanadería

"Non sabemos quen a comprou, pero disque xa a comera con anterioridade e gustoulle moito", cuenta Laura Rivera, que junto a su padre Quique y su equipo, comanda el obrador de empanadas.

El boca a boca, el secreto de su éxito

A Empanadería abrió en plena pandemia durante el año 2020. A pesar de las dificultades, el negocio fue todo un éxito y el boca a boca entre la clientela lo ha ido convirtiendo en todo un referente en la ciudad.

Empanada de A Empanadería / A Empanadería

"É unha receita do meu pai, que é cociñeiro, e decidimos apostar por ela. É unha empanada como as que se fan na casa", explica Laura.

Aunque la masa no es hojaldrada es una empanada crujiente y fina. El relleno es abundante y la cebolla es un punto clave: "Cociñamos a cebola para que non se faga pesada nin repita".

Local de A Empanadería / A Empanadería

El establecimiento dispone de más de 20 variedades de empanadas y se pueden encargar de un día para otro. Además, disponen de pedido a domicilio a través de su web para A Coruña. Si queremos probarla, podemos comprarlas enteras o también por porciones al peso.