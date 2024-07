El primer alumno de los Dominicos

Nací en la calle San Nicolás, donde vivía mi familia, formada por mis padres, Manuel y Enriqueta, mis abuelos José y Josefa, mis tíos Antonio y Lola y mi tía abuela Luisa. Mi padre trabajó en la fábrica de armas cuando estaba en el colegio Curros Enríquez, en el Campo de Marte, mientras que mi madre se dedicó a cuidarnos a mí y a mi hermana María José. Mi abuelo era conocido en el barrio porque trabajó en el departamento de Gobernación del Ayuntamiento a las órdenes de Carmen Ozores, quien pertenecía a una familia muy conocida en aquella época y que regentaba el pazo de Celas de Peiro. Mi bisabuelo José María González fue además cofundador del periódico El Noroeste y de la Asociación de la Prensa de A Coruña.

El autor, jugando a la pelota con su tía | // LA OPINIÓN / Manuel Santodomingo Pavón

El único colegio en el que estudié fue el Santo Domingo, en el que entré cuando aún se estaba construyendo, por lo que tengo el honor de ser el primer alumno que tuvo. El fundador fue el padre Alipio, quien dirigía la asociación de los Tomasinos, que estaba en la Casa Cornide y a la que mi hermana y yo íbamos con mi padre para ver las películas que proyectaban y donde además había un bar regentado por Mosquera, un personaje del barrio muy conocido en aquella época.

Manuel, en brazos de su madre. / La Opinión

En el colegio mis amigos fueron los Ozores, los Raposo, Carreras Presas, los hermanos David y Enrique Estany, Cholo Novoa y Soilán, quien llegó a ser un conocido médico. Jugábamos en la plaza de María Pita, el atrio de la iglesia de San Nicolás, los jardines de Méndez Núñez y la plaza de Pontevedra. En María Pita solíamos jugar a la pelota, pero teníamos que tener cuidado con un guardia municipal que cuando veía que los chavales lo hacíamos, trataba de quitárnosla porque no quería que jugásemos allí. Pero cuando le veíamos, salíamos corriendo y al día siguiente volvíamos a jugar en la plaza.

En aquellos años también jugábamos a las chapas, las bolas, la bujaina y el che, además de a la cuerda y la mariola con Rosita, María, Pilar y Susana, algunas de las niñas con las que compartíamos los primeros juegos. En verano solía ir con la familia a las playas de Santa Cristina, Santa Cruz y Mera en las desaparecidas lanchas que salían de la Dársena de la Marina abarrotadas de gente, aunque a veces también fuimos hasta As Xubias en el tranvía Siboney y desde allí cruzamos a Santa Cristina, en las lanchas de el Rubio y su hermano, que eran tíos de Cañita Brava, quien cantaba y tocaba las castañuelas mientras se cruzaba la ría para sacar se una propina.

En Santa Cristina casi siempre parábamos para comer en la chabola de la señora Virginia lo que llevábamos de casa, aunque siempre tenía que quedarse alguien de la familia cuidando de la mesa y la comida porque siempre había mucha gente. El regreso lo hacíamos andando desde As Xubias y parábamos en la taberna El Faro, que estaba en Oza cuando en esa zona había muy pocas casas, para terminar de comer lo que llevábamos.

Al llegar a la juventud, bajábamos los fines de semana al centro para pasear e ir a los cines Avenida, Goya, Ciudad, Rosalía de Castro y Coruña. En el Rosalía solíamos ir al gallinero, donde los asientos eran bancos de madera corridos incomodísimos en los que nos atrevíamos a fumar porque el acomodador no subía hasta allí y si lo hacía, montábamos un follón con pitidos que impedían escuchar la película.

En el cine Hércules íbamos a las localidades de general, en las que antes de empezar la película el acomodador desinfectaba con ZZ para matar las pulgas a pesar de que ya estábamos dentro. También parábamos en la sala recreativa El Cerebro, en la Bolera Americana y en la sala de billares de los Cantones.

Cuando acabé mis estudios empecé a trabajar de administrativo en la compañía de seguros Sud-América, hoy en día Allianz, en la que desarrollé toda mi vida profesional. Al jubilarme me dediqué a construir maquetas de barcos dirigidos por radiocontrol que presentaba en exposiciones y con las que gané varios premios.

Cuando más estaba disfrutando de la vida, tuve una gran crisis física y moral por la picadura de una garrapata negra que me infectó con la bacteria Borrelia, lo que me dejó paralizado todo el sistema nervioso, de forma que ahora dedico mi tiempo a recuperarme y a pasear en silla eléctrica en la residencia en la que vio en la actualidad, aunque también hago fotografías, una afición que me ayuda a relajarme y hacer más llevadera mi situación.

Testimonio recogido por Luis Longueira

