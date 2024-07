El servicio de recogida de basura anuncia paros "permanentes" a partir del 1 de agosto

El personal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de A Coruña ha anunciado paros "permanentes" a partir del próximo 1 de agosto al no producirse avances en la negociación con la empresa concesionaria, Prezero. Mientras, la basura se sigue acumulando en las calles.

"Hemos decidido pasar los paros de intermitentes a indefinidos y desde el 1 de agosto en adelante los paros serán permanentes", ha avanzado el portavoz del comité de empresa, Alfonso Seijo.

Lo ha hecho respecto a una huelga que fue iniciada el pasado 24 de junio, promovida por la organización sindical mayoritaria en el comité, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), con motivo de "despidos injustificados", "externalización de servicios" e "incumplimientos" del convenio.

Seijo ha relatado que tras la reunión celebrada el pasado viernes, la compañía "quedó en llamar para decir si el Ayuntamiento daba el visto bueno para seguir con las negociaciones" que, según ha puntualizado, "iban a muy buen puerto". "No tenemos noticias de la empresa", ha recalcado y, por este motivo, han tomado la decisión de continuar con la huelga.

"Entendemos que es una burla y una falta de respeto hacia este comité", ha señalado para insistir en que "la empresa no mueve ficha y el Ayuntamiento, tampoco". "Si ellos no ponen más interés, no sé qué más podemos hacer", ha apostillado.