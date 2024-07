“De la contradicción surgen obras de arte interesantes y seres humanos más felices”

“Este espacio es una maravilla. No debería decirlo yo, que además me encanta mi ciudad, pero no hay nada comparable en Barcelona. Es tan refinado, tan poco pretencioso y, a la vez, elegante...”, resalta Milena Busquets, tras acceder al silo rehabilitado por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en el Muelle de Batería. La escritora de títulos como También esto pasará, Las palabras justas o el recientemente publicado Ensayo general, protagonizó ayer la primera cita de MOP Talks, un ciclo de encuentros abiertos al público, con personalidades relevantes de la cultura y la creación contemporáneas, organizado por la fundación de la presidenta de Inditex. Fue una charla entre “amigos públicos”, en la que Busquets y el también escritor Javier Aznar, creador del podcast Hotel Jorge Juan, conversaron sobre “las contradicciones” , que la autora afirma tener “bastante integradas” en su vida y su obra. “Pienso que puede pasar cualquier cosa, y que no eres más tú por decir ‘soy así, así y asá’. Eres ‘así, así y asá’, y mil cosas más. Sin embargo, ahora parece que tienes que definirte y seguir una determinada vía porque, si no, se enfadarán contigo y te acusarán de traidora. Ya no digamos ideológicamente y en política”, reflexiona, antes de considerar que “hay una coherencia mal entendida”. “Yo creo que la coherencia está muy cerca de la libertad, y la libertad está muy cerca de tener las opciones muy abiertas. Somos muchos en uno mismo”, sostiene.

¿Cómo recibió la invitación de la Fundación MOP para participar en este primera charla de MOP Talks?

Cuando me contactó Marta Ortega, a quien no conocía (hasta hoy), para invitarme a participar en este encuentro, me hizo muchísima ilusión. También me pareció increíble que una persona con tanto trabajo me escribiese, directamente, a través de Instagram para hacerme esa propuesta. Como si fuese una amiga, con mucha cercanía. Inmediatamente, le dije que sí. Pensé que era una oportunidad muy interesante. Me gusta mucho la moda, y encuentro que hay muchos puntos de unión entre el diseño, la arquitectura y la fotografía, y los libros. Entre la parte más ‘estética’ y la más ‘profunda’, por así decirlo. Además, me parece genial que las personas con poder verdadero en este país se involucren con la cultura. Porque la cultura, para prosperar, tiene que tener algún soporte del poder y de otros medios. Aislarla nos perjudica.

En España, sin embargo, el mecenazgo cultural no termina de cuajar.

Parece que no, pese a ser la forma más inteligente y más generosa de tener dinero. Promover la cultura, al final, es promover la mejora de la vida de las personas. Aquí, en la Fundación MOP, hay una muestra de unos chicos que han sido becados, y que han pasado un año fuera, cuyas fotografías son magníficas. Y es gente que está absolutamente empezando. ¡Imagínate qué supone para ellos el poder exponer en un sitio así sus primeras fotos, o sus primeros años de trabajo como artista! Creo que es muy importante y muy positivo. Sin embargo, en España hay esta cosa de pensar que la cultura tiene que estar muy alejada de los centros del dinero, porque son cosas distintas. Claro que lo son, pero se pueden ayudar. Incluso acotándolo un poco más, pienso que la literatura y la moda no son excluyentes. A mí, que me gusta la moda, se me considera un poco, a veces, una frívola porque soy de las pocas escritoras en España que puedo hablarte en mi blog de la muerte, de lo complicada que es la vida y del amor, o de unos zapatos de los que me he enamorado y para los que estoy ahorrando. Esto de que esté todo tan categorizado en este país... Si te dedicas a la literatura, parece que todo tiene que ser súper profundo y dramático o, si te gusta la ropa, entonces eres una descerebrada y una idiota... Nada es tan blanco o tan negro. Hay espacio para todo. Si ensanchásemos nuestra visión, entraría más aire, más cosas, y todo sería más interesante. Las contradicciones forman parte intrínseca de quienes somos, como seres humanos, y creo que de ellas surgen obras de arte interesantes, y también seres humanos más felices.

Defiende las “contradicciones”, que reconoce “muy integradas” en su vida y su obra. En sus libros, de hecho, aborda temas profundos, pero lo hace con un tono ameno, incluso a veces con humor.

Sí, así es. El mayor piropo que me han hecho es cuando me comparan un poco, diciéndome de mi obra: ‘Tiene algo de Woody Allen’. El sentido del humor es uno de los medios, al igual que la frivolidad, que pueden integrar las contradicciones. El principio, por ejemplo, de También esto pasará, donde estás en el funeral de tu madre y, de repente, ves a un chico y piensas: ‘Podría ligar con este tío igual’. .. Mucha gente se tomó esto fatal, como algo súper ofensivo. Llegaron incluso a decirme que tuvieron que dejar el libro. Mi tema es, un poco, la sinceridad...

En alguna entrevista ha comentado que intenta escribir “con los menos disfraces posibles”, ni siquiera “escribir como escritora”, sino “como Milena”. ¿Podría decirse que sus libros son autobiográficos?

Hago autoficción, y algunos son claramente autobiográficos. Pienso y escribo siempre sobre cosas muy cercanas. Lo que sucede es que, incluso cuando cuentas algo que te parece que es la verdad, en cuanto te pones a escribir, hay un ejercicio de reinvención de alguna forma. De modo que, incluso queriendo estar muy cerca de la verdad, haces un ejercicio de ficción. Por ejemplo, ahora se acaba de rodar la película de También esto pasará. Un libro que escribí tras fallecer mi madre y, ahora, diez años después, hay otra persona contando esta historia. Una historia que no solo viví yo, sino que la escribí yo antes. Son como tres vueltas. Por eso digo que, incluso cuando crees que estás abriéndote en canal, o contando algo que realmente es tu vida y es cierto, es muy difícil. La verdad se nos escapa siempre.

"Cada vez siento más que escribir es mi elemento, y que es lo que tengo que hacer"

Escribió También esto pasará tras la muerte de su madre, la conocida editora, ensayista y escritora Esther Tusquets, y, casi doce años después, ha publicado ‘Ensayo general’, cuyo capítulo más extenso le dedica también a ella. ¿Cómo convive hoy con su ausencia?

La relación con los muertos va cambiando, como lo hace también la relación con los vivos. A mi madre he tenido épocas de odiarla profundamente, y de reprocharle mucho el haber muerto y no estar a mi lado, y épocas de agradecimiento, como en la que estoy ahora (aunque mañana pueda cambiar). De pensar: ‘Lo que nos dimos, nos lo dimos. Y, lo que no hubo tiempo, o lo que fue un malentendido, fue un malentendido’. Lo que pasa, en mi caso, es que relación con mi madre fue realmente una relación de amor muy intensa...

¿Influyó ella en su decisión de dedicarse a escribir?

No lo sé. En realidad, me pasé muchos años diciendo que no quería escribir, mi madre siempre me dijo que el mundo editorial era muy difícil... Sin embargo, tengo amigos que me conocen desde niña, que me aseguran que de pequeña ya decía: ‘Algún día escribiré’. No sé por qué tardé tanto ni sé por qué tuve que esperar a la muerte de mi madre para ponerme a hacerlo (tengo otra novela anterior, pero es muy primeriza). No lo sé. También supongo que tiene cierta influencia el ambiente donde naces. Igual si hubiese nacido en una familia de músicos, me hubiese dedicado a la música. No lo sé. Pero cada vez siento más que la literatura es mi elemento, y que es lo que tengo que hacer.

