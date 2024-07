O Mural denuncia que el Concello desoye a la Valedora sobre los frescos de Lugrís

La asociación cultural O Mural, que vela por la conservación y protección de los murales de Urbano Lugrís en los edificios de la calle Olmos, acusa al Concello de no atender el requerimiento de la Valedora do Pobo para que exhiba el expediente de los frescos. La asociación recuerda que la Comisión de Transparencia dictó el pasado 27 de junio una resolución en la que insta al Ayuntamiento a que, “en el plazo máximo de diez días hábiles”, responda a la asociación cultural O Mural la petición de información solicitada. Transcurrido el plazo estipulado, la asociación denuncia que el Concello no ha mostrado todavía el expediente, lo que, critican, “desobedece el requerimiento de la defensora del pueblo”.