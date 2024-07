Las obras de Visma arrancan con la previsión de entregar los primeros pisos a mediados de 2027

La firma del acta de replanteo de las obras de urbanización del polígono residencial de San Pedro de Visma marcó este martes el punto de partida para el inicio de este proyecto, en el que está prevista la construcción de casi 3.600 viviendas, de las que el 26% serán de protección oficial. Los promotores estiman que las primeras se entregarán a mediados de 2027, ya que la construcción de los edificios se realizará de forma paralela a la urbanización con el fin de adelantar la comercialización de los pisos.

“En el primer semestre de 2025 se van a iniciar una serie de edificios, por lo que es perfectamente posible que en el segundo o tercer trimestre de 2027 estén en fase de entrega. Es perfectamente factible”, explica Juan Álvarez, presidente de la junta de compensación del polígono, que agrupa a los propietarios de las parcelas. Reconoce que para conseguir este objetivo es decisivo el tiempo que tarde el Concello en aprobar las licencias de edificación, pero considera que está “super comprometido” en este aspecto para que se cumplan los plazos.

La instalación del vallado de seguridad de la zona más próxima a las edificaciones que rodean al terreno que será afectado por las obras comenzará este miércoles y será la muestra visible del inicio del proyecto. La existencia de numerosas rocas en la zona alta de este sector hace que la excavación y el movimiento de tierras sea la tarea más complicada del proyecto de urbanización, según detalla Álvarez, lo que llevó a los propietarios a adjudicar los trabajos a las constructoras Vázquez y Reino y Francisco Gómez, ya que la segunda de ellas está especializada en las labores de excavación.

“Con una perspectiva de final de año esperamos que se empiece alguna edificación ya, y el año que viene se iniciarán tres o cuatro más probablemente”, avanza Álvarez sobre la puesta en marcha de la construcción de las viviendas. Al estar previsto que las obras de urbanización concluyan en agosto de 2026, los promotores pretenden que se produzca una “simultaneidad” con las de los edificios y que ya estaba prevista en la licitación de las primeras, según indica el portavoz de los propietarios del suelo.

“Si tuviéramos que esperar dos años para empezar a construir sería una demora muy grande tanto para nosotros como para la expectativa que tienen tanto el Concello como el mercado”, comenta Álvarez, quien considera positivo “que se pongan en marcha cuanto ante los proyectos de edificación tanto de vivienda libre como de protegida”.

Pone especial acento en ese último modelo de vivienda porque entiende que Visma “representa una bolsa de casi mil viviendas protegidas cuya ubicación es privilegiada respecto a cualquier otro ámbito de este tipo que se desarrollase en A Coruña.”, ya que destaca que hay inmuebles del polígono que se ubicarán a 800 metros de la playa de Riazor, lo que hace que entienda que en este polígono se esté “cumpliendo el factor de que la vivienda protegida no esté discriminada en ubicación.

Sobre la necesidad de que se agilicen los trámites administrativos para el comienzo de las obras de las viviendas, llama la atención de que San Pedro de Visma es un proyecto “que está llamado a generar oferta” porque no se trata de una actuación en la que se promueva un número reducido de pisos a un precio muy elevado, sino que “tiene el objetivo de generar vivienda de alta calidad pero con un volumen importante”.

“Todo el esfuerzo de los últimos dos años en que se ponga en marcha la urbanización no tendría demasiado objeto si no viniera acompañado de la parte final que es la edificación”, advierte Álvarez, que sin embargo estima que el Concello es “consciente” de la necesidad de tramitar las licencias con rapidez y prevé que “en 2027 habrá un volumen no menor de edificaciones en entrega”.

Sobre esta cuestión, el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, puso de relieve que en septiembre de 2023 se creó un grupo de trabajo sobre el proyecto urbanístico de Visma en el que participan concejales, técnicos, propietarios de los terrenos y sus asesores legales y que su objetivo es agilizar la tramitación de las licencias. Según Lage, la pretensión de la puesta en marcha de ese grupo de trabajo era que en 2027 ya hubiera viviendas entregadas y su primer logro fue la aprobación en diciembre de 2023 de la licencia para el inicio de la urbanización del polígono.

En la actualidad hay ocho edificios sobre los que se realizan trámites urbanísticos en Visma, de los que cuatro son promovidos por la inmobiliaria Metrovacesa, mientras que el resto lo son por dos empresas radicadas en A Coruña, Promexin y Cricorde, y otra en Santiago, Visma Homes.

El área en el que se creará este nuevo barrio de A Coruña ocupa una superficie total de 358.548 metros cuadrados, de los que 90.000 se destinarán a zonas verdes, espacios libres y de juego., de los que el parque central que se construirá entre la calle Alcalde Jaime Hervada y la tercera ronda será el más destacado. El polígono tendrá además 86.000 metros cuadrados de viales, sendas peatonales y carriles bici, así como 50.000 para equipamientos municipales. El barrio contará también con 1.786 plazas de estacionamiento en superficie y 287 en un aparcamiento público municipal.

El polígono de San Pedro de Visma fue aprobado en 1998, pero hubo que esperar a 2014 para que se diera el visto bueno a su primer proyecto de compensación, en el que los propietarios del suelo acordaron cómo desarrollar esta iniciativa urbanística y los costes que le correspondería afrontar a cada uno en las obras de urbanización.

De acuerdo con la documentación aportada por los propietarios, en Visma se levantará una treintena de edificios de viviendas, de los que los más altos serán tres que contarán con 16 plantas y dos bajos.

La actuación reducirá el aparcamiento frente al Ágora

El comienzo de las obras de urbanización del polígono de San Pedro de Visma afectará al aparcamiento en superficie existente frente al edificio municipal Ágora, ya que una tercera parte del mismo tendrá que ser utilizado de forma inmediata por las empresas que lleven a cabo los trabajos. A partir del año que viene será necesario ocupar toda esa zona de estacionamiento, por lo que los promotores del polígono tienen previsto crear otra en esta parte de la ciudad. Otra de las consecuencias del inicio de este proyecto urbanístico es que las huertas urbanas deberán ser trasladadas de su ubicación actual, ya que ese lugar figura en el diseño del polígono como una zona de espacios libres y de ocio. Pero se esperará al final del verano, cuando los usuarios de las huertas hayan recogido sus cosechas, para efectuar el cambio de ubicación, que las situará de forma provisional en una parcela municipal cercana al colegio público San Pedro de Visma. El traslado se llevará a cabo antes de la primavera para que puedan hacerse las nuevas plantaciones. La urbanización de los terrenos de Visma incluirá además la restauración y musealización del elemento patrimonial conocido como Arqueta dos Frades, el manantial del que partía el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad en el siglo XVIII, del que también formaba parte el acueducto cuyos restos perviven en el paseo de los Puente. La calle que pasará por delante de la arqueta será peatonal y su pavimento se orientará hacia ella, mientras que entre la misma y la otra arqueta que se conserva a unos metros de distancia se colocarán doce balizas luminosas que señalarán el recorrido que hacia el agua entre las dos. Este conjunto permaneció en estado de abandono durante muchos años e incluso corrió el riesgo de desaparecer y de ser trasladado de ubicación, aunque finalmente se decidió conservarlo en su emplazamiento original.

