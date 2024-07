El personal de la recogida de basura condiciona el fin de la huelga a la retirada de sanciones

La huelga de las basuras en la ciudad de A Coruña continuará hasta que la empresa encargada del servicios, Prezero, retire los expedientes sancionadores a los trabajadores. Así lo ha explicado el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) este miércoles.

En rueda de prensa su portavoz, Alfonso Seijo, declaró que “si levantan hoy las sanciones a todos los trabajadores, nos dan los medios humanos y mecánicos y se cumplen los pliegos, nosotros nos comprometemos a hablar con los trabajadores y en dos o tres días A Coruña está limpia”.

Seijo reiteró que fueron a la reunión del martes “con toda la intención del mundo a desconvocar la huelga” y afirmó que tenían un acuerdo a punto de cerrar. Según este, empresa y sindicato aceptaban pasar a negociar la contratación y la subida del 1% de los salarios en la mesa del convenio. El portavoz dijo que entonces, antes del receso de la comida, la empresa habría aceptado tanto estos puntos como la retirada de sanciones, “siempre y cuando se rebajaran las hostilidades por ambas partes”.

Al volver, según los trabajadores, la empresa había cambiado lo hablado sobre los expedientes disciplinarios. “Nos lo quisieron meter por el medio”, denunció Seijo. El STL, que está siendo investigado por una presunta trama corrupta en relación a mordidas en los contratos de eventuales, indica que en la práctica esto significa que “todos los eventuales que tengan algún tipo de sanción no podrán volver a ser recontratados”. “En ningún momento, desde diciembre del año pasado, se ha puesto encima de la mesa, lo quieren imponer ahora”, señaló el portavoz. A preguntas de medios, el personal de la recogida de basura indicó que podrían haber hasta 60 sanciones sobre la mesa por motivos variados. Entre ellos estarían expedientes por bajo rendimiento, que la empresa había impuesto tras considerar que no se estaban cumpliendo los servicios mínimos establecidos por el Concello.

Como medida de presión para retirar las sanciones, el comité de huelga ha aprobado adelantar los paros indefinidos al 28 de julio, en lugar del 1 de agosto, como habían anunciado este lunes. El STL propone al Ayuntamiento unos servicios mínimos con un 35% de la plantilla actual en cada turno, señalando que “son suficientes para garantizar la salubridad”.

La empresa

Por su parte, fuentes próximas a la empresa Prezero señalan que esta supedita un futuro acuerdo con los trabajadores a la inclusión en el protocolo de conversión a indefinidos la idoneidad del candidato como criterio. Indican que esto último es clave para la empresa pueda mantener la potestad en las contrataciones de personal.

La firma exige también que se mantengan abierto los expedientes disciplinarios y sancionadores abiertos. Hasta el momento hay 88 recursos disciplinarios desde que comenzó la huelga el pasado 22 de junio. Tres de ellos son a miembros del Comité de Empresa, mientras que 16 sanciones ya han sido comunicadas a los afectados.

Las fuentes próximas a Prezero aseguran que este último punto es necesario ya que, después del conflicto de marzo de 2022, se retiraron los expedientes y apenas unos meses después se iniciaron de nuevo los paros.

Mientras tanto la basura continúa acumulándose en las calles. El barrio de Os Castros, por ejemplo, amaneció esta mañana con los residuos sin recoger, mientras que en A Gaiteira solo algunos puntos aparecieron limpios. De acuerdo con el Ayuntamiento, el porcentaje de recogida este miércoles más alto ascendió al 70% en la zona centro y de Pescadería, seguida de un 60% en Ventorrillo y Agra de Orzán. Los distritos que menos atención recibieron fueron la Sagrada Familia, con tan solo un 5% de su basura recogida, Montealto, con un 10%, y Elviña con un 15%. Los porcentajes se situaron entorno al 25% en los Rosales, zona vieja y Matogrande.