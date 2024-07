El Concello declarará la emergencia sanitaria el lunes si no se recoge la basura este fin de semana

La alcaldesa, Inés Rey, anunció este viernes que el Ayuntamiento declarará la emergencia sanitaria el lunes si pasadas 72 horas del aviso no se recoge la basura acumulada en numerosas calles de la ciudad. La regidora señaló que enviará un requerimiento a la concesionaria del servicio, Prezero, para “devolver la ciudad a la normalidad y a condiciones óptimas de salubridad”. Este ultimátum, lanzado casi un mes después del inicio del conflicto, busca que toda la basura quede retirada a lo largo del fin de semana.

“Se dan las condiciones sanitarias, medioambientales y legales para poder declarar la emergencia sanitaria”, argumentó Rey. En caso de alerta, será Prezero la que tendría que asumir los costes de la recogida, que se realizaría durante el día y no estaría limitada al servicio nocturno.

La regidora lamentó también las molestias ocasionadas a los vecinos desde que comenzó la huelga el mes pasado. “Es imprescindible actuar con firmeza ante lo que está siendo un chantaje a la ciudad”, aseguró la regidora en referencia a la actitud del sindicato STL, mayoritario en Prezero. Rey reiteró que aunque son “empáticos” con los derechos de los trabajadores, estos paros tienen un carácter “dinámico” y que todavía no se saben cuáles son las reclamaciones. “En las últimas horas escuchamos que lo que se pedía era que levantaran los expedientes sancionadores a cambio de tener la ciudad recogida en tres días. Creo que eso no casa mucho con defender los derechos de los trabajadores”.

Hasta el momento la empresa ha abierto 88 expedientes disciplinarios desde que comenzó la huelga, entre otros motivos por bajo rendimiento. Tres de ellos se han incoado a miembros del comité de empresa. También ha comunicado 16 sanciones a empleados de la recogida, según fuentes cercanas a Prezero.

Rey remarcó que “se acabó el tiempo de las cesiones y empieza el de las soluciones”, y avisó de que el Ayuntamiento ha recopilado informes policiales para justificar sus medidas. “Durante años se cedió y no puede ser, porque cuando cedemos volveremos a los tres meses a la casilla de salida”, indicó en referencia a los anteriores gobiernos locales.

El STL replicó que el comité lleva meses denunciando los incumplimientos de la empresa y reiteró que exigen que Prezero les dé los medios humanos y mecánicos necesarios para cumplir el contrato y que levante las sanciones, a lo que la empresa, esta vez, no está dispuesta.

El PP censura que la medida llega tarde y el BNG la apoya

Tanto el Partido Popular como el BNG han respaldado la decisión de la alcaldesa de declarar la emergencia sanitaria, con críticas de los populares a su tardanza. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, indicó que apoya la declaración “aunque esta medida llega tarde”. “Esta decisión debía haberla tomado [la alcaldesa] antes porque la ciudad ha llegado a la situación insostenible y esta noche hemos vivido un episodio muy grave en O Castrillón”, dijo en referencia a las quemas de contenedores de la madrugada del viernes. Los populares criticaron que durante la huelga se incumplieran los servicios mínimos y que “uno de los principales problemas respecto a la recogida de la basura es que no tiene contrato desde hace casi un año porque el que adjudicó la alcaldesa fue declarado nulo por el TSXG”.

Los nacionalistas, a través de su portavoz Francisco Jorquera, avalan también la medida e insisten que esta “no es una huelga al uso”, sino un “chantaje” perpetrado por STL, que se encuentra investigado judicialmente por una presunta trama de corrupción. El BNG destaca que la pretensión del sindicato de tener las competencias sobre contratación y promoción del personal es “inadmisible”. “No estamos solo ante una situación que puede poner en riesgo la salud, sino también ante un conflicto que puede provocar un grave problema de seguridad ciudadana”, señaló Jorquera, que puso el foco sobre el peligro de los incendios de contenedores, que provocaron llamas que estuvieron a punto de afectar a viviendas.

Los vecinos reclaman poner “punto y final” al problema

El anuncio de la declaración de emergencia llegó tras una reunión de la alcaldesa con la Federación de Asociaciones Vecinales, que calificó de “lamentable” la imagen de calles inundadas de basura sin retirar y afirmó que espera que una vez solucionada la recogida “se tomen las medidas pertinentes para que nunca más se vuelva a repetir”. “Nos parece una postura muy valiente la de no ceder ante la presión de estos días y mantenerse firme para lograr poner punto y final”, dice la Federación respecto al Concello y la empresa.

La entidad seguirá reuniéndose periódicamente con el Ayuntamiento y defiende que “no se pueden tolerar las acciones, sabotajes y actos vandálicos que estamos viviendo en los últimos días”.

Otras seis plataformas vecinales, al margen de la federación, se concentraron este viernes por la tarde en la plaza de María Pita para reclamar que “se termine el problema” y que “no vuelva a suceder”. El tesorero de una de las asociaciones convocantes, la de la plaza del Comercio, Valentín Cuñado, reconoce que este es un problema que viene de largo y ha afectado a gobiernos municipales de todos los colores pero que esta vez es distinto. “Es terrorífico, yo no recuerdo vivir una situación parecida”, dijo. Cuñado denuncia que los paros no solo han afectado a los comercios, sino que también han afectado a los vecinos con movilidad reducida: “Aún tuvimos suerte que no hubo tiempo de calor, o hubiese sido peor”.