Universitarias de A Coruña dan voz a mayores con alzhéimer en un documental: “Estar con los niños nos da alegría”

“Los seres humanos somos un conjunto de vivencias y recuerdos que vamos recolectando a lo largo de nuestra vida. Como un tren que viaja, arriba y abajo, llevándose consigo pedazos del trayecto. Aunque, a veces, pasado el tiempo, nuestra memoria deja ser lo que era, y algunos de esos vagones desaparecen. Nuestro tren siempre sigue adelante, porque no por perder vagones deja de funcionar y, en este viaje que es la vida, aún quedan muchas personas por conocer, y momentos por disfrutar. Siempre puedes volver a aprender, a conocer y a vivir”. Con esta declaración de intenciones arranca Un viaje en el tiempo. Tejiendo recuerdos juntos, un documental de Mar Díaz, María Dopico y Marta Rodríguez, alumnas del último curso del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña (UDC), sobre el proyecto homónimo de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias afines de A Coruña (Afaco) y la Escuela Infantil Municipal de Os Rosales.

Leonor, usuaria de Afaco, junto a alumnos de la escuela infantil de Os Rosales, en el cartel del documental ‘Un viaje en el tiempo’. | // CEDIDA

Una colaboración que comenzó a forjarse hace más de diez años, en forma de encuentros intergeneracionales, y que se ha venido desarrollando, desde entonces, con diferentes nombres y temáticas diversas, pero sin cambiar un ápice su objetivo principal: crear un “espacio común” de actividades, juegos y experiencias que “fomente los vínculos afectivos” entre dos generaciones tan alejadas en el tiempo, pero a la vez tan cercanas, para que se puedan “enriquecer mutuamente”. La iniciativa da ahora el salto a la gran pantalla de la mano de esas tres estudiantes de la UDC, que dedicaron “unas prácticas curriculares” de su grado de Comunicación Audiovisual a rodar un documental cuyo objetivo es “dar a conocer Un viaje en el tiempo, y cómo funciona”. “Y, sobre todo, sus beneficios. Es un proyecto que aporta mucha felicidad a las personas que participan en él”, reivindica Mar Díaz.

En primera persona

“Yo iba a una fiesta y siempre me veías con los niños”, cuenta Esperanza, ilusionada, ante la cámara. “Los niños venían a conocernos a todos, y venían con los padres. Mientras estábamos entrenando, ellos estaban detrás de nosotros, corriendo”, detalla Miguel. “Los niños me encantan, y soy muy querida por ellos”, refiere Maricarmen. “Ay... ¡Los niños son preciosos! Cuando los vemos allí... ¡Son guapísimos, y muy educaditos!”, considera Leonor. “Me siento cariñosa con ellos. Y ellos conmigo quieren, claro, cariño. Los niños necesitan cariño y mucho amor”, apunta Carmen. “A mí verlos ya me pone de alegría”, reconoce Josefa. “Me hacen gracia, porque son muy bonitos”, explica Áurea. “Pues estoy contenta cuando voy”, resume Juana.

Prejuicios

“Teníamos muy presente el hecho de que no queríamos que este documental fuese algo triste, puesto que ese es el enfoque ‘fácil’, por así decirlo, que se tiende a dar al tema de las demencias. Desde Afaco también tenían esto muy presente, y buscaban dar voz a sus usuarios. Visibilizarlos”, señala María Dopico, antes de considerar que “hay cierto estigma” sobre el colectivo de las personas con alzhéimer y otras demencias. “Los protagonistas son ellos y cómo viven Un viaje en el tiempo”, resalta, a lo que su compañera Marta Rodríguez agrega: “Yo no conocía el proyecto Un viaje en el tiempo, y tampoco mucho la enfermedad de Alzheimer, y sí me llamó la atención el hecho de ver cómo los niños pequeños no tienen ningún tipo de prejuicio con las personas que padecen esta dolencia, a diferencia de lo que sí les ocurre a muchos adultos, que quizás van con más cuidado. Personalmente, esto me llamó la atención”.

María, quien sí tiene en su entorno a una persona con alzhéimer, admite que rodar este documental le ha servido de ayuda a la hora de “afrontar” esa situación, y a “tenerla más presente”. “Entrar en contacto con familiares de personas con esta enfermedad, que se encuentran en una situación similar a la mía, me ha ayudado a sobrellevarlo un poco mejor. A tenerlo más presente, ‘enfrentarme’ a ello y conocerlo más. Y, sobre todo, a entender que no hay que tomarse las cosas de una forma tan negativa. Les haces un favor a ellos, y te lo haces a ti, si lo afrontas de la mejor manera posible y con una sonrisa”, reflexiona.

Emotividad

Considera Mar, en este punto, que la sociedad tiende a ver a las personas con alzhéimer u otras demencias como “más frágiles”. “Sin embargo, durante el rodaje me resultó muy bonito ver que todavía tienen mucha vida por delante, y mucha alegría que pueden compartir”, resalta, antes de describir otro momento “muy satisfactorio” vivido, en este caso, durante la proyección del documental, en los Cantones Cine, el pasado mes de junio. Un estreno al que acudieron los protagonistas y sus familiares, así como responsables del proyecto, tanto de Afaco como de las Escuela Infantil Municipal de Os Rosales, y de otras entidades colaboradoras, como la Fundación Adcor: “Presenciar las reacción de los protagonistas, al verse en la pantalla del cine, fue muy emotivo”.

