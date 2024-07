“No éramos conscientes de lo ambicioso que era tratar de acercarnos al Camino”

La plataforma de viajes coruñesa Pilgrim fue galardona este jueves con un premio a la mejor iniciativa transformadora consolidada por la Diputación de A Coruña. La aplicación integra en un mismo lugar todos los servicios necesarios para hacer el Camino de Santiago, desde alojamientos hasta locales donde parar a comer. La empresa nacida en 2016 y con sede en la Casa del Agua ha crecido hasta tener un volumen de facturación previsto de entre 8 y 10 de millones de euros. Su fundador, Roberto Fraga, explica cómo surgió la idea de modernizar el peregrinaje de esta forma.

Antes de nada, ¿cómo se siente con este premio?

La verdad que estamos muy contentos y satisfechos. Al final estos premios siempre son un revulsivo. Son unos reconocimientos a los que no siempre les damos tanta importancia, pero que premian al trabajo, al esfuerzo, la constancia y al hacer las cosas bien.

¿Qué es lo que le llevó a emprender y por qué sobre el Camino de Santiago?

Haciendo en una ocasión el Camino de Santiago, es una historia que suena a historieta, en una de las etapas me mordió un perro. Era más grave de lo que parece, no podía seguir. Era la era pre Google Maps y yo estaba en ese momento empezando a estudiar ingeniería informática y cuando tuve que explicarle a la ambulancia donde yo estaba fue casi imposible. Todo ese mal trago pasó y al llegar a casa empezó a surgir una idea de cómo vincular tecnologías emergentes como la geolocalización con el Camino de Santiago. La idea se quedó en un cajón hasta que varios años después la rescaté y empezamos a documentar todos los puntos de interés turístico o patrimonial para tratar de hacer una plataforma donde integrarlos a todos. Faltaba la forma de cómo ganar dinero con aquello. De ahí surgió la idea de integrar al tejido productivo. Hay más de 7.500 proveedores de alojamientos y servicios para que cualquier peregrino, con independencia de su idioma o procedencia, pueda planificar un viaje a medida. No solo disfrutar de la ruta sino de todas las etapas hechas a medida, con qué puntos le interesa visitar.

Coincide que estamos en un momento en el que el Camino de Santiago está superando récords de afluencia. ¿Cómo cree que ha cambiado la forma de hacer el Camino?

El Camino ha ido evolucionando por varios motivos. Por una parte, hay un importante trabajo de las administraciones para que el Camino trascienda y se conozca mucho más allá de nuestras fronteras. Esto trae público que no estaba viniendo. Después están las motivaciones. Antaño el Camino era predominantemente religioso. A día de hoy hay razones culturales, espirituales, patrimoniales... Por eso nos visitan países árabes incluso. El Camino ha dado cabida a todos ellos: al peregrino que busca disfrutar más de la gastronomía local y rural, al que le gusta disfrutar del vino, o al que busca un reto deportivo. Hay debate de si el peregrinaje ha perdido su esencia, pero siempre ha sido un producto turístico. Todo aquello que representa un potencial atractivo turístico hay que dimensionarlo y es lo que se ha hecho. Todos tenemos que ser partícipes de que este crecimiento sea sostenido, sostenible y dimensionado.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en el proyecto?

Uno fue arrancarlo. No éramos conscientes de lo ambicioso que era tratar de acercarnos digitalmente a todo el tejido del Camino de Santiago, que era muy rural, muy atomizado. Era un modelo de negocio que ya daba dinero de por sí, con lo cual no te necesitaban para nada y había que demostrar que eras un player valioso para ellos. Tuvimos que ir haciéndolos a la idea que iba a ser más difícil de lo que teníamos en mente. Luego por supuesto fue el covid. El mantener una empresa viva en ese periodo, no destruir puestos de trabajos como conseguimos hacer y que toda la plantilla tuviese aquí su sitio e incluso crecer en trabajadores sin haber hecho que nadie tuviese que irse, para mí fue un reto. Pero lo conseguimos. Con suerte nos ha dado lecciones valiosas.

Después de este reconocimiento, ¿cuáles son las siguientes metas de Pilgrim?

Tenemos dos horizontes diferentes. Pilgrim tiene que seguir creciendo de forma horizontal y vertical. Hay cada vez más capas de valor que queremos integrar. Por ejemplo, el ecosistema de enoturismo en Galicia lo hay que poner a disposición de los peregrinos. Tenemos una maravillosa gastronomía y queremos seguir creciendo en ese sentido para que cada Camino tenga complementos de valor real más grandes. También queremos crecer con nuestra tecnología hacia otros segmentos como pueden ser los peregrinajes fuera de España hermanados con el Camino de Santiago, como el Kumano Kodo en Japón.

Es muy fan del Camino. ¿Cuál de las rutas es su favorita?

He hecho el Camino unas 35 veces. Cada vez es diferente y cada camino tiene una particularidad. A mí me gusta mucho el primitivo, que es duro, pero también el portugués por la costa me parece una preciosidad y el camino inglés también me gusta mucho. Son rutas que para un peregrino repetitivo son trayectos a tener en cuenta y que tienen mucho potencial de crecimiento.

Suscríbete para seguir leyendo