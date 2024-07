Fotografía ‘para llevar’ en el Orzán

“Estamos en un momento en el que nos quejamos mucho, pero pocos somos capaces de tomar acción. Hay millones de actos. Convertir este sitio en otra cosa e invitar a la gente a consumir belleza me parece una manera de hacer mi parte”, reflexiona Alexander Castro. Habla desde Cómo vivió el pez, un espacio de 10 metros cuadrados en el pasadizo del Orzán que propone una idea diferente a cualquiera que se haya visto: fotografía para llevar, en formato take away. Como si cada imagen fuera un plato que llevarse a la vista.

Lo que antes era un puesto de perritos calientes, abandonado desde hacía años en una de las zonas de ebullición de ocio nocturno por excelencia en la ciudad, ahora es un espacio cultural único. “Siempre quise vender mis fotografías, pero de una forma distinta. Desde que terminé de estudiar hace 20 años, estuve dándole vueltas. Se dieron una serie de casualidades y encontré este local. Vivir en Galicia, donde la comida es algo fundamental para las relaciones entre las personas, fue lo que me impulsó a decir: vamos a vender comida, pero para la vista”, resume.

Una mesa de terraza con plantas y letreros da la bienvenida al espacio, decorado con gusto y abierto hacia la calle. Allí trabaja Alexander en sus imágenes, a la vista de los peatones, como los sastres o los zapateros de antaño. Entre la decoración de la pared, destaca una carta que recuerda a la de un restaurante: Menú de autor y menú vintage. Las primeras son las de la casa, él mismo las captura. Las segundas provienen de rastros u empresas distribuidoras, y dibujan estampas antiguas de otras latitudes.

“Tratamos todas las fotografías como si fuesen un plato, como parte de un menú. El menú de autor es mi trabajo como fotógrafo, las del menú vintage compaginan fotografía de Portugal, Japón, Estados Unidos y Canadá”, cuenta Castro. Los precios, como en los bares, también oscilan: de los 3 euros que puede costar un pincho, una tapa o una foto pequeña, a los 20 de una buena ración. La incógnita del nombre del proyecto, Cómo vivió el pez, se disipa rápido: empezó como un homenaje y acabó casi como unas memorias in situ. “Empecé a hacer un proyecto, Sea Monster, para homenajear a mi padre, cuyo duelo aún no había superado. Luego decidí centrarme en cómo vivió el pez, que es cómo vivo yo”, relata.

El espacio no solo servirá como punto de venta, sino también como punto de encuentro, con actividades paralelas como proyecciones de las imágenes que distribuye. “El cine encaja con la idea del local. Compré un proyector y quería empezar a hacer pequeñas proyecciones de dispositivas los viernes y los sábados, para invitar a la gente a ver fotos de otra forma. Mi intención es recuperar los rituales comunitarios, como sentarte a ver fotos. El sistema nos ha quitado cosas que no queríamos perder, como esa vida en común”.

