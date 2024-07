Referente por la igualdad en A Coruña: una ‘doña Emilia’ para doña Rosa

“Toda A Coruña me conoce como ‘doña Rosa’, y fíjate cómo son las cosas, empezaron a llamarme así en los asentamientos chabolistas. Cuando visitaba, por ejemplo, Penamoa, salían todos asustados a ver quién venía, y yo les oía decir: ‘¡Le veo el moño a doña Rosa, tranquilos!’. Y ‘doña Rosa’ me quedó”, apunta la farmacéutica Rosa Otero, fundadora de la Asociación Antidroga Antonio Noche y presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Por su “extensa trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres” y “del reconocimiento del papel de las amas de casa”, la Xunta le ha concedido una Medalla Emilia Pardo Bazán, distinción que reciben también los institutos de investigación sanitaria de Galicia (entre ellos, el Inibic coruñés), como “ejemplos de la incorporación de las mujeres al mundo de la ciencia”, y la Asociación Acadar, “por su trabajo a favor del bienestar de las mujeres con discapacidad”.

“Me enteré a media mañana, cuando me llamó Fabiola [García], la conselleira de Política Social, para darme la noticia. Creo que había hablado con mi hija antes, pero le pidió que no me dijese nada, y me cogió de sorpresa. Estoy contenta, desde luego, pero bueno... No sé si merezco esta Medalla... Aunque, si me la dieron, será que algo la merezco. Yo lo que hago, lo hago de corazón y pensando en que la situación de la gente mejore y estemos todos unidos”, reflexiona, con humildad, Rosa Otero, para quien “la mujer ha sido, y sigue siendo ahora, el timón del mundo”. Lo aprendió de su madre.

"Le debo a mis padres el ser quien soy"

“Aún no había cumplido 10 años, cuando un día mi madre, que venía de lavar en la finca que teníamos en casa, me dijo: ‘Mira Celita (porque yo soy Rosa Celia, y en casa todos me llamaban así), te doy esta tijerita ,y vas a cortar aquí un cordón umbilical. Y así fue. Vi nacer a mi hermano pequeño, Manolo, y yo misma le corté el cordón umbilical. Eso cambió tanto mi visión de la vida...”, reconoce: “Siempre digo que le debo a mis padres el ser como soy”.

Una vida “con muchos capítulos, y mucha chicha”. Y, aunque el “más importante” es el nacimiento de sus hijos —“tengo cinco hijos y ocho nietos, y a todos trato de inculcarles los valores que a mí me dieron mis padres”—, admite que hay “otros dos” que guarda, “con un cariño especial, en el corazón”. “Uno es todo el trabajo ayudando a la gente mayor. Cuando abrí mi farmacia [hace más de 50 años, en O Castrillón], había mucha gente en el barrio que no sabía leer ni escribir. Yo misma di clases, y me lo han agradecido siempre. El otro es el haber sido una de las grandes colaboradoras para que se eliminasen los asentamientos chabolistas en A Coruña. Fue una gran labor”, reivindica Rosa Otero, quien recuerda cómo la Asociación Antidroga Antonio Noche recuperó en la ciudad a “muchos” chavales que estuvieron enganchados.

"Al pie del cañón" mientras "la salud lo permita"

“Aún a día de hoy, muchos de esos niños, que ya son adultos, me lo agradecen. Ese es para mí el mayor de los reconocimientos”, resalta, antes de insistir que, “mientras la salud” se lo “permita”, piensa seguir “al pie del cañón”, tanto en esa entidad, como en la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios: “Tampoco quieren las compañeras que me vaya, pero algún día tendrá que ser”.

