Definición: s. e adx. (ing.). Acrónimo de Sustainable (sostible), Local, Organic (orgánico, “natural”) e Whole (enteiro, sen procesar), aplicado a un estilo de vida no que hai un consumo consciente de produtos baseado nesas catro ideas. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Quilometrocerismo: movemento social ou estratexia empresarial que antepón a produción local de alimentos á importación dos mesmos, coa finalidade de diminuír a súa pegada ecolóxica. Permacultura: xestión cultural sustentable da terra e dos seus produtos, inspiradas no funcionamento dos ecosistemas naturais. Decrecemento: acción e efecto de decrecer, isto é, ir a menos en cantidade, intensidade, tamaño ou importancia, e tamén movemento político, económico e social cuxa base teórica critica o crecemento económico. A última destas definicións aparece parcialmente no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: a verba inglesa slow (e o acrónimo SLOW), que significa “lento”, ten unha certa relación co naturalismo, en tanto se refire a un modo de vida humano máis sosegado e consciente, que fuxe do consumismo rápido (a miúdo irracional e ecoloxicamente nocivo). Estas escollas pausadas (“lentas”) da filosofía SLOW consideran a dimensión ecolóxica dos distintos produtos, antepoñendo aqueles con menor pegada de carbono. Non implica necesariamente adoptar o veganismo/vexetarianismo. Como exemplos, seguir o SLOW implicaría rexeitar vestimentas e tecnoloxía de curta vida (“de usar e tirar”), evitar o uso de medios de transporte contaminantes (mesmo renunciando a ter vehículo) e consumir alimentos de proximidade e de temporada, entre outros.

Por que está en voga esta palabra?: hai debate acerca de se a tenza de mascotas se incluiría na filosofía SLOW. Tras revisar información científica sobre o tema pode concluírse que: 1) Arredor da metade da poboación mundial ten mascota na casa. 2) A pegada ecolóxica dun can grande equivale ao 62% da pegada ecolóxica media dun ser humano. 3) A alimentación das mascotas (mesmo para cans pequenos e gatos domésticos), os seus complementos e os produtos veterinarios, teñen unha elevada pegada ecolóxica. 4) As pipetas anticarrachos e antipulgas son nocivas para os hábitats acuáticos (ollo aos “baños caninos”). 5) Aparte dos problemas sanitarios das dexeccións das mascotas, a “plastificación” asociada a estas é un problema crecente. 6) A predación directa de fauna silvestre por gatos domésticos estímase anualmente en decenas de miles de millóns de aves, mamíferos e réptiles, moitos deles protexidos legalmente. 7) As molestias de cans soltos en espazos naturais compromete seriamente a conservación de aves, moitas delas ameazadas. Por tanto, ter mascota non é inocuo ambientalmente, e tan só a decisión (libre e consciente) de non ter mascota podería definirse como sostible e incluírse dentro da filosofía SLOW.