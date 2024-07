A Deputación entrega o Premio Rosalía de Castro

O Circo de Artesáns foi escenario onte da entrega do XV Premio Rosalía de Castro, convocado pola Deputación para recoñecer iniciativas, traballos e traxectorias comprometidas coa promoción e a dignificación da lingua galega. Pilar García Negro, Nova Escola Galega e Aquí tamén se fala foron os galardoados nun acto que contou coa cantante Marián Romero. “Os premios Rosalía de Castro de lingua non poden ter un mellor nome, e supoño que para as nosas premiadas hoxe tampouco, porque compartimos o amor pola nosa lingua. O voso esforzo, a vosa dedicación, a vosa defensa do noso ben máis prezado, é para nós unha referencia”, subliñou a deputada Soledad Agra.