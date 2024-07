Miles de seguidores esperan durante horas bajo el sol por Luis Miguel

Ni el sol ni el calor han supuesto impedimento para los miles de seguidores que esperaron durante horas en los accesos a los muelles para asegurarse la ubicación deseada en el concierto que ofrece el cantante mexicano Luis Miguel este domingo, en el marco del ciclo Coruña Sounds. Se esperan más de 10.000 personas en lo que promete ser una cita memorable, con entradas que van desde los 80,9 euros en las zonas más alejados del escenario a los 514,1 euros de las primeras filas.

A la estrella mexicana le bastará una hora y media para repasar éxitos como Amor, amor, amor, Suave, Miénteme, Te necesito... Hasta que me olvides, Dame, Por debajo de la mesa, No sé tú, Como yo te ame, Solamente una vez... Un hombre busca a una mujer, Oro de Ley, Fría como el viento, Tengo todo, excepto a ti... Tampoco falta su tema más tiktokera e instagrameable, La Bikina, así como La incondicional, Será que no me amas, Te propongo esta noche y Cuando calienta el sol.

El artista llega a A Coruña después de haber firmado un éxito rotundo, esta semana, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde ofreció dos conciertos, en días consecutivos, con lleno total.