Una peluquera se rompe la muñeca al resbalar con los residuos sin recoger frente a su negocio

La acumulación de basura en las calles ya supone un riesgo para la salud de los vecinos. Esperanza Añón sufrió un accidente este viernes cuando cerraba su peluquería, Panchy, en la calle Montroig, en la zona de Orillamar, obligándola a pasar por quirófano y a estar cuatro meses de baja laboral.

“Eran sobre las 19.30 u 20.00 horas de la tarde. Yo estaba cerrando la peluquería cuando iba a cruzar la acera y patiné con una bolsa de plástico. Me resbalé y me fui contra la fachada de enfrente, puse la mano y me caí redonda del dolor”, describe Añón. La empresaria fue entonces socorrida por una vecina, que la llevo al hospital. Allí le comunicaron que tenía la muñeca rota, con el hueso del radio desplazado, y que tendría que ir el lunes para realizar una intervención quirúrgica. Después de la operación tendrá que estar en rehabilitación durante un mínimo de cuatro meses para poder recuperar la movilidad total.

“Lo primero en lo que pensé fue en mi trabajo”, confiesa. “Tengo un disgusto tremendo. La gente empieza vacaciones, no puedo dejarle que no las cojan porque tienen hijos y tienen sus vidas programadas. Es temporada de bodas y ahora estamos en mínimos”.

Añón señala que la acumulación de residuos en el entorno de la calle Montroig, donde se encuentra su negocio, lleva siendo “tremenda” desde hace días. “No podías pasar por la plaza. Hay sofás, hay lavadoras, hay vitro cerámicas, hay un lavamanos, hay colchones...”, dice. “Encima esto se llena de moscas, ya se vieron ratas y el olor que venía”, señala sobre la acumulación de bolsas, cartones e incluso muebles en el cruce de las calles Montroig y San José.

La peluquera considera que la declaración de emergencia sanitaria llega tarde y que se tendría que haber puesto más “empeño” en recoger los residuos de las calles.

