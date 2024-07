Reciclaje para enmarcar

“Gracias a los que dejan marcos con cuidado en los contenedores, un milagro rescatarlo con el cristal intacto. Si alguien quiere deshacerse de más, estaré encantado de ir a recogerlos personalmente”, escribía el artista Román Romeral en redes sociales junto a la imagen de un marco clásico que él mismo rescató de la basura dispuesto a prolongar su utilidad. Al fin y al cabo, en el taller de un artista hay muchas obras por enmarcar. Romeral sabe que a veces las calles guardan tesoros: “Lo de reutilizar las cosas que para otras personas ya no tienen una utilidad viene de atrás. A veces tenemos en mente comprar, comprar y comprar, cuando no hace falta, simplemente haciendo pequeñas reparaciones se pueden recuperar estas cosas”.

Un buen día encontró un marco en perfectas condiciones apoyado en un contenedor. Otro día, otro. Algunos estaban intactos. Enseguida vio sus posibilidades. “Si la gente se conciencia y al menos los deja con cuidado y no los tira dentro, pueden tener una segunda vida. Siempre le digo a la gente que si van a dejar muebles u objetos en la calle, que lo hagan con cuidado y los dejen apartados. Hay personas que, si les avisas, las va a recoger y las reutiliza”, cuenta Romeral.

En A Coruña ya existen grupos en redes sociales especializados en dar avisos cuando aparecen estos diamantes en bruto, como Lixo de luxo en Facebook o The glamorous trash en Instagram. La mayoría de las veces, pasa poco tiempo hasta que desaparecen de donde fueron abandonados. Tampoco para Romeral es una práctica ajena, y no solo con los marcos: artista con querencia por el collage, sabe que se puede sacar mucho de los materiales más insospechados En su estudio, en el que a veces organiza talleres de collage y otras técnicas, el mobiliario en el que imparte sus clases se compone por sillas diferentes que él mismo ha rescatado. Su propia obra no es una excepción. “Empecé reutilizando objetos de plástico que traía el mar para convertirlos en figuritas, como faros o casas de marineros. A veces la gente se deshace de fotos antiguas, que a mí me sirven para mi día a día, y hago collages con ellas. También las encuentro en mercadillos o las compro por Internet. Todavía nadie me ha dicho eh, esa es mi madre, pero todo se andará”, reflexiona.

