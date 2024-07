USO denuncia que el Concello de Sada tardó 22 días en informar de un accidente laboral

La Unión Sindical Obrera, USO, acusa al Concello de Sada de incurrir en “múltiples incumplimientos” en materia de prevención de riesgos laborales. En un comunicado, el sindicato mayoritario de la junta de personal denuncia que el Gobierno que preside Benito Portela desatiende la salud de los trabajadores temporales o de convenio o les envía a trabajar sin que hayan recibido previamente la formación correspondiente sobre prevención.

El sindicato afirma además que el Concello no comunicó un accidente de trabajo en “tiempo y forma” , sino transcurridos 22 días y después de que la USO hubiese dado cuenta del mismo a la Inspección de Trabajo. La sección sindical critica también al Ayuntamiento por no convocar el Comité de Seguridad y Salud Laboral a pesar de que el delegado de prevención instó su convocatoria hasta en tres ocasiones en el último mes. Denuncia también que no se activase el protocolo contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo.