Meirás y Cornide, dos procesos paralelos

A la familia Franco le cuesta desprenderse de los bienes patrimoniales que obran en su haber. Con la titularidad del pazo de Meirás todavía pendiente del dictamen del Supremo, a los herederos del dictador se les abre otro frente: la casa Cornide, que llegó a las manos de la mujer del dictador, Carmen Polo, tras un procedimiento lleno de incógnitas.

El Concello se ha propuesto recuperar la titularidad del bien y ha impulsado la revisión de oficio de los acuerdos plenarios tomados por la corporación en 1962, que propiciaron la enajenación mediante subasta del edificio. Los servicios jurídicos municipales detectan varias irregularidades legales en el proceso, con las que los Franco, no obstante, no están de acuerdo. En sus alegaciones siguen una estrategia muy parecida a la que intentaron llevar a cabo con el pazo de Meirás. En ambos casos, los herederos se reivindican propietarios “de buena fe” al haber ocupado el inmueble de forma “pública, pacífica e ininterrumpida” durante varias décadas, con conocimiento de poderes públicos, que no actuaron hasta hace pocos años para revertir esa propiedad o revisarla.

En el caso del pazo de Meirás, los Franco renuncian a defender la legalidad de la escritura de compraventa y del título posesorio de 1941 —que la Audiencia Provincial calificó de “fantasía total” para “plasmar un negocio jurídico no existente”— y centraron su recurso ante el Supremo en reclamar que se anule el fallo que ratifica que el pazo es propiedad del Estado, aunque obliga a indemnizar a los Franco por los gastos de mantenimiento desde 1975. La familia aduce que ostenta más derechos que el Estado para hacerse con Meirás por “usucapión extraordinaria”, es decir, por su ocupación en concepto de dueño durante más de treinta años de forma pública y pacífica e ininterrumpida y “en concepto de dueños”. En el caso del palacete de los Cornide, los Franco defienden ser dueños “por derecho” de la casa tras haber ostentado su propiedad durante 62 años, e invocan también su titularidad por usucapión. “Desde hace medio siglo, el Ayuntamiento, consciente y voluntariamente, ha diferido sus posibilidades de reacción ante los acuerdos cuya nulidad se pretende”, alegan.

En su recurso por la titularidad de Meirás, los Franco arguyeron, en lo relativo al paso de tiempo, un “retraso desleal” de más de cuarenta años por parte del Estado a la hora de reclamar la propiedad, con reconocimientos implícitos durante todos ese tiempo de que los descendientes del dictador eran los legítimos propietarios. Los magistrados, al igual que la jueza de primera instancia, apelan a la imposibilidad de abrir ese melón en plena Transición y al hecho de que muchos documentos claves para la demanda permanecían bajo llave, “vetados”. Otra de las alegaciones que los Franco efectuaron en ambos procesos tienen que ver con su carácter demanial (un bien público con carácter imprescriptible). En el caso de Meirás, los Franco defienden que el inmueble dejó de estar afecto al servicio público en 1975, por lo que habría perdido su condición de bien demanial y habría pasado a tener la consideración de un bien patrimonial (que por ley sí podría haber sido adquirido posteriormente por el mecanismo de usucapión extraordinaria). Sostienen que la Audiencia incurre en contradicciones en el apartado en el que aborda la posible desafectación tácita del inmueble por su abandono por parte del Estado y alegan que los magistrados se equivocan al afirmar que los Franco no comenzaron a poseer de manera exclusiva el pazo por la presencia de un guardia civil hasta marzo de 1990 (por lo que no se cumplirían los 30 años que fija la ley para la usucapión).

En el caso de la casa Cornide, la familia del dictador recurre a una estrategia parecida. Defienden que, ya que el Estado nunca destinó la vivienda al uso para el que la adquirió —el de Conservatorio de música— su traspaso posterior al Ministerio de Hacienda constituye una “desafectación expresa” del uso público. El hecho de no haber sido nunca empleada como sede de la institución musical, concluyen los Franco, demuestra que “nunca estuvo afecta a un servicio público que justifique que se pueda considerar un bien demanial”.