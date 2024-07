LA OPINIÓN conmemora los 15 años de la Torre como Patrimonio de la Humanidad

Es posible que los jóvenes que cumplen ahora 15, 16 o hasta 20 años desconozcan la gesta que culminó, hace tres lustros, con la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial de la Unesco. Un proceso que partió de la sociedad civil y que involucró, en el camino, a administraciones de todos los colores políticos, empresas de diversa naturaleza y a todos los sectores de la sociedad coruñesa, que se unieron en torno a su símbolo.

Carolina Pardo-Ciórraga junto a María Rivas. | // IAGO LÓPEZ

Una exposición promovida por LA OPINIÓN de A Coruña, con el patrocinio del Concello de A Coruña y la colaboración de Hijos de Rivera, Vegalsa Eroski y Ecoener, rememora todo aquel periplo a través de las portadas más emblemáticas que dieron testimonio de los escalones del proceso. “Estas exposiciones, y este tipo de labor divulgativa son muy necesarias. También la labor que hacen los medios de comunicación para recordar cosas que pasaron hace tanto, pero que algunos hoy no recuerdan”, comentó la alcaldesa, Inés Rey, en la inauguración de la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo día 12 de agosto en la Dársena de la Marina. Una muestra que sirve no solo para desandar los pasos que tuvo que caminar el Faro hasta hacerse con la denominación, sino también para resituarse en el tiempo y elaborar un relato cronológico de los hechos. “Es curiosa la percepción temporal. Tenía la impresión de que había sido hacía un montón de años, pero al ver las noticias de alrededor te vas situando. Es bonito ver todo el camino de unión y simbiosis entre la sociedad civil, la clase política y la parte empresarial. No había discrepancia en el proceso, pocas cosas en la ciudad han sido así de limpias en su camino”, comentó la regidora. “Pocas cosas han unido tanto a los coruñeses como esto”, subrayó.

La exposición forma parte de otros actos, como mesas redondas y un concurso fotográfico con la Torre como símbolo, con los que LA OPINIÓN A CORUÑA quiere celebrar con la ciudadanía el 15º aniversario de esa histórica declaración.

Una panorámica de la exposición, en la dársena de la Marina. | // IAGO LÓPEZ

Un triunfo colectivo

Como en la Liga del Dépor o la celebración de los ascensos, los coruñeses se lanzaron a María Pita aquel 27 de junio de 2009 para celebrar lo que entendieron como una victoria de todos en torno a su símbolo. Segundos antes de que la euforia se desatase, en Sevilla, donde los expertos de la Unesco deliberaban la decisión, a un hombre le devoraban los nervios. Era Segundo Pardo-Ciórraga, el primero que entendio, junto a José Luis Vázquez Iglesias, Manito, que aquella Torre era mucho más que un faro. Hoy Segundo no está para revivir aquella aventura, pero sí su hija, Carolina, que vive con emoción la efeméride.

“Este mes ha sido especialmente emocionante e intenso. Ha hecho que recordemos un montón de cosas. Algunas las tenía olvidadas, otras ni la sabía. Recuerdo los nervios de pensar qué íbamos a hacer con mi padre si salía que no... pensar en ir a buscarlo a Sevilla”, recuerda hoy ella, entre los paneles. Uno de ellos le ha brindado una grata sorpresa: en una de las páginas interiores, aparece ella misma, retratada junto a su padre y Manito, entre papeles y documentos. “Ahí estábamos redactando los estatutos. Fue una gran responsabilidad, porque yo era muy jovencita y quería hacerlo muy bien porque era algo de Manito y de mi padre. Fue muchísimo trabajo, pero acabó fenomenal”, recuerda.

Una ciudadana contempla uno de los cubos que forman parte de la muestra, tras la inauguración. | // IAGO LÓPEZ

Manuel Ferreiro, Belén do Campo, Juan Carlos Da Silva, Inés Rey, María Rivas, Francisco Jorquera y Pedro Blanco. | // I. L.

Mercedes Queixas, Belén do Campo, Carmen Nó y María Jesús Fariñas. | // IAGO LÓPEZ

Uno de esos coruñeses que se echó a las calles al conocer el dictamen favorable de la Unesco fue el portavoz Municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, que no dudó en acudir a María Pita a celebrar con el resto de coruñeses el triunfo. “Lo viví muy intensamente, como todo el mundo. Al final estábamos todos en tensión mirando para Sevilla, a ver si salía. Cuando salió, fue una explosión de alegría. Vi dos veces a la ciudad salir así: la Liga del Deportivo y la declaración de la Unesco”, cuenta Miguel Lorenzo, que pudo rememorar aquellos días, ayer, en su primer recorrido por la exposición. Lorenzo destaca especialmente el rol de la prensa local como cronistas de una época que conviene seguir recordando. “El periódico es el único libro de historia escrito sobre lo que pasó ayer, y aquí está la historia de cómo llegó la Torre a ser patrimonio de la Humanidad”, resume Lorenzo. También la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, tiene recuerdos dulces de todo aquel periplo que escenificó una unión sin precedentes de toda la sociedad coruñesa. “Los coruñeses vivimos aquello con gran satisfacción por el trabajo que tuvieron que hacer muchos ciudadanos para poder conseguir impulsar aquella candidatura. Todas las formaciones se unieron en aquel proceso”, señala do Campo, que destaca la importancia de transmitir aquel camino a los que hoy no lo conocen o no lo recuerdan. “Me gustaría felicitar a LA OPINIÓN por acercar a las generaciones más jóvenes lo que ocurrió, para que conozcan lo que fue ese proceso”, señala.

Pedro Costa, Miguel Lorenzo y Juan Carlos Da Silva. | // IAGO LÓPEZ

Los concejales del BNG Francisco Jorquera, Mercedes Queixas y David Soto coinciden en situar la participación ciudadana y el movimiento que nació del impulso de unos pocos como elementos indispensables que transmitir a la hora de contar la historia de cómo llegó la Torre a ser Patrimonio Mundial de la Unesco. “Se combinó la participación ciudadana, que nació de ciudadanos con nombres y apellidos, con el consenso institucional para avalar esta candidatura. La conjunción fue definitiva para que prosperase”, asegura Jorquera.

Manuel Ferreiro explica la exposición a los asistentes, ayer, en la Marina. | // I. L.

La concejala Mercedes Queixas, por su parte, insiste en la importancia de reivindicar lo propio y lo próximo, y en que “le demos valor a lo que tenemos al pie de casa”, instó. Sobre todo, si lo que tenemos cerca es nada menos que el faro romano más antiguo en funcionamiento y uno de los pocos monumentos gallegos que goza de la denominación de la Unesco. “Hay que seguir contando lo que pasó hace 20 años, que la gente se encuentre con este proceso participativo en el que la ciudadanía se dio cuenta de lo que había y fue capaz de socializarlo. No debemos dar por hecho que las cosas se saben”, anima Queixas.