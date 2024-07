Acampada de cinco días en A Coruña para ver a Louis Tomlinson

Catorce años después de su formación, la llama de One Direction todavía sigue viva. Muestra de ello es la acampada a las puertas del muelle de Calvo Sotelo, en A Coruña, desde el lunes para ver a uno de sus antiguos miembros, Louis Tomlinson. El británico actuará este sábado a las 23.50 horas en el Morriña Fest, pero un grupo de fans se adelantaron a todo el mundo para poder ser las primeras en entrar y ver a su ídolo.

Aprovisionadas de agua para hacer frente al calor y con los brazos llenos de tatuajes y símbolos en referencia a Tomlinson, tres de las campistas, que han pedido no ser fotografiadas para preservar su intimidad, explican que se conocieron en otras actuaciones del artista. “Es siempre mejor acampar con gente que conoces”, indican. “Tenemos un apartamento y nos vamos turnando para dormir, comer y ducharnos”.

“Yo he estado en unos 25 conciertos suyos”, revela Erika Fila, una de las italianas del grupo. “Cada vez es diferente, él cambia la lista de canciones en cada sitio”. “Puedo escuchar la misma canción 20 veces porque el concierto es diferente, la vibra es diferente”, señala una amiga asturiana.

Entre las canciones preferidas para escuchar nombran Holding On To Heartache. “Es una experiencia. Vas viajando por Europa, visitando grandes ciudad y conociendo a un montón de gente”, señala la otra italiana, Marina Buselli. Ambas han visto de cerca a Tomlinson. “Lo conocimos en Oslo el pasado septiembre después del concierto, porque había organizado un encuentro después. A ese fuimos juntas pero yo le volví a ver en Turín en octubre”, revela Fila.

En el aniversario de la icónica banda británica, casi todas confiesan haber sido demasiado pequeñas para disfrutarla en su momento más popular. One Direction se separó hace nueve años, cuando ellas apenas tenían 10. “Están mejor separados, porque ahora hay fans que no son fans de One Direction, son fans de Louis, de Harry, y si vuelven a juntarse no funcionaría, tienen diferentes estilos”, explica Fila.

A estas jóvenes no les interesa mucho el resto del cartel y una de ellas confiesa que en cuanto acabe el concierto en A Coruña seguirá al artista a festivales hasta Valencia y después hasta Santander. “La gente se queja de las acampadas pero aquí nos están tratando muy bien”, dicen. “En otros festivales el personal de seguridad es más estricto”.