Adiós a Sito Sedes, emblema de la verbena y mito de Los Satélites

“Cuando hables de mí, di que soy cantante de orquesta”, defendía habitualmente Sito Sedes, casi como una declaración de intenciones ante el mundo. La histórica voz de la agrupación Los Satélites, emblema de la verbena del país, fallecía este miércoes de forma repentina a los 78 años. Naronés de nacimiento, su periplo vital no puede entenderse sin A Coruña, donde llegó a ser una figura referencial como lo fue su ídolo, Pucho Boedo, de quien Sedes fue discípulo.

Pero lo cierto es que Sito Sedes fue mucho más que un cantante de orquesta. Si existe algo parecido un Olimpo de la música popular gallega, pero insertado en la memoria colectiva coruñesa, ahí están ellos dos. De Sedes a Boedo, de Los Tamara a Los Satélites. También a los primeros prestó la voz. Él siempre se quitó galones. “Escuchaba muchísimo a Pucho Boedo y algo se me pegaría. Su voz era más redonda”, confesaba a este periódico hace unos años.

Sito Sedes comandó la orquesta coruñesa durante 14 años y se desvinculó -nunca del todo- en 1982, pero su nombre quedó ligado para siempre a la agrupación, y su figura, a los festejos por los que Los Satélites fueron pasando a lo largo de sus años de trayectoria. Allí estaba él, en cada pase, en cada escenario, en cada parroquia, cumpliendo un sueño.

“Yo soñé con cantar desde pequeño. Y tuve la suerte de poder hacer realidad eses sueño y cantar por Galicia y España. Estoy muy agradecido porque me he podido dedicar a lo que me gustaba”, reflexionaba hace unos años en una entrevista realizada por LA OPINIÓN en la que pasaba revista a esa trayectoria fraguada en los campos da festa, que en ocasiones se tornaban en campos de batalla cuando coincidían en la verbena con las orquestas viguesas, sus principales rivales más allá del terreno de juego.

“Los piques eran reales, era cuestión de amor propio. En alguna época, una orquesta tocaba una canción y después le tocaba la otra. Iban alternando para conseguir más aplausos que la otra. Había auténtica competencia. Los Satélites con Los Trovadores o con Saratoga y, después, con la Sintonía de Vigo”, rememoraba el cantante, que también se desempeñó como productor en la Televisión de Galicia. Su hijo, Carlos Sedes, siguió sus pasos en el audiovisual y firmó producciones de éxito como Padre Casares, Fariña o, más recientemente, El caso Asunta. Aquellas batallas orquestales, no obstante, siempre acababan en concordia: “La gente esperaba hasta el final para ver a las dos orquestas tocar juntas”, reveló.

En su voz se hacían reconocibles aquellas canciones que en el fondo todo el mundo conoce, como Mamá y papá o Galicia terra nosa, de los históricos Tamara, pero que algunos no admitirán haber escuchado fuera de las licencias de la sesión vermú.

Una marea de condolencias en redes sociales

Las demostraciones de duelo y cariño no tardaron en aparecer en redes sociales desde el momento en el que el presentador Paco Lodeiro confirmaba la triste noticia. “Tiven o triste papel de falar do pasamento do meu ídolo”, escribía Lodeiro. “Partiu El loco soñador, queda a súa voz pero quedamos sen o seu amor”, lamentaba. Un mensaje que no tardaban en secundar figuras del mundo de los escenarios, como el humorista y actor Xosé Antonio Touriñán, con un contenido “Fóisenos o amigo Sito”, o de la televisión, como el presentador Óscar Benito, que expresó su pena por la partida de un “compañeiro e artista excepcional”. Políticos de disitnto signo se fueron sumando a las condolencias públicas a lo largo de la tarde, como la alcaldesa, Inés Rey, que quiso despedir a quien consideraba "a alma da festa”.