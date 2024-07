Los incendiarios de contenedores de A Coruña emplean retardadores del fuego para no ser identificados

El uso de mechas retardantes dificulta la identificación de las personas que causan los incendios ocurridos en los contenedores de la basura desde el inicio de la huelga en el servicio municipal de recogida de los residuos, que con los incidentes ocurridos en la noche del lunes suman ya 125 recipientes destruidos, cuyo coste aproximado es de 375.000 euros, según el Concello.

El empleo de estos artefactos para iniciar los fuegos fue corroborado por fuentes consultadas por este periódico, que explicaron que los autores de estos actos vandálicos los arrojan dentro de una bolsa con desechos y pasan varios minutos hasta que la mecha alcanza una determinada temperatura y prende un detonante.

En ese momento se produce una pequeña deflagración que las personas que la han oído consideran similar a la de un petardo y que genera un incendio en la basura. El tiempo transcurrido entre el depósito de los residuos y el inicio del fuego permite a la persona que lo provocó alejarse lo suficiente para evitar ser relacionado con los hechos en el caso de que sea identificado por las fuerzas del orden, ya que además procura no llevar encima ningún objeto que le comprometa.

Otra de las precauciones que toman los autores de las quemas de contenedores es que no haya cámaras de seguridad o de control del tráfico en las inmediaciones de donde llevan a cabo estos actos, de forma que no aparezcan en las imágenes en el momento de dejar los artefactos incendiarios.

Los incendios ocurridos en la noche del lunes se produjeron a las 23.02 en la calle Monasterio de Sobrado, en O Ventorrillo, a las 02.40 horas en la calle Mariana Pineda y a las 03.44 horas en Eugenio Carré Aldao, estas dos últimas en Os Mallos. El primero afectó a un vehículo estacionado en las inmediaciones y a un edificio, por lo que los bomberos tuvieron que ventilar la escalera por la densidad del humo que provocó el fuego. En Mariana Pineda, dos motos estacionadas en la zona pudieron ser retiradas por sus dueños antes de que sufrieran daños, mientras que en Eugenio Carré Aldao el incendio afectó a varias lunas de un local comercial próximo y a una furgoneta estacionada.

La aparente impunidad con la que actúan los responsables de estos hechos genera indignación entre la ciudadanía, ya que en algunos de los incendios, además de los daños en los contenedores, se han producido en vehículos y establecimientos comerciales, mientras que en dos casos, los de la calle Tren y la avenida de A Concordia, se puso en peligro a los residentes de los inmuebles a cuyo pie se encontraban los recipientes. Pero las fuentes consultadas aseguran que las fuerzas de seguridad trabajan a fondo para identificar a los autores de estos actos y que se utilizan todos los medios disponibles para hacerlo.

Tras la declaración de emergencia sanitaria de la ciudad aprobada el lunes, ayer se celebró la primera reunión de su comisión de seguimiento, en la que además de la alcaldesa participaron los concejales responsables de los departamentos de Medio ambiente, Seguridad Ciudadana y Economía, además de diferentes técnicos. Este órgano se reunirá diariamente, incluidos domingos y festivos, según informó la regidora, Inés Rey, para coordinar las actuaciones municipales.

Diferencias entre barrios

Los porcentajes de recogida de la basura proporcionados por la empresa Prezero al Concello reflejan grandes diferencias entre los barrios, ya que en la Pescadería se retiró toda la depositada, mientras que en Monte Alto, O Castrillón y Os Castros solo fue el 10%.

Rey recordó que hasta las 10.00 horas del miércoles está abierto el plazo para recibir ofertas de empresas que quieran llevar a cabo la recogida en los próximos días y avanzó que ya hay alguna empresa que manifestó su interés en hacerlo. También detalló a las compañías que presten este servicio se les exigirá una disponibilidad horaria “bastante amplia” para realizar esta tarea.

El comité de empresa de Prezero presentó este martes en el registro municipal una solicitud de reunión con el Gobierno local para intentar resolver el conflicto. El portavoz de la representación sindical, Alfonso Seijo, acompañó la petición de “documentos que acreditan los incumplimientos de la compañía”, entre los que mencionó los “despidos injustificados”, “externalización de servicios” e “incumplimientos” del convenio.

Según dijo, el Concello “tiene parte de culpa” de la continuidad de la huelga y reprochó: “Parece que a nadie le importa que no salgan los servicios que tienen que salir, que no paguen a los trabajadores el dinero que se les debe y que no se den los cursos de formación obligados por ley”.

Prezero suspende de empleo y sueldo a 29 trabajadores por infracciones graves

Prezero, la empresa que realiza la recogida de la basura, impuso el martes 29 sanciones graves a otros tantos trabajadores, según fuentes próximas a la compañía. Los afectados quedarán suspendidos de empleo y sueldo entre seis y diez días, de acuerdo con las infracciones cometidas. También se iniciaron diez nuevos expedientes disciplinarios por faltas muy graves y se siguen tramitando expedientes disciplinarios a tres miembros del comité de empresa.

La Policía Local identificó por su parte en la noche del lunes a dos personas por su presunta relación con los incendios, que se suman a las cuatro primeras localizadas en la noche del 19 de julio, la que concentró un mayor número de fuegos en la basura, y de las que se informó que son trabajadores de Prezero y afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza.

