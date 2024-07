Gustavo Santaolalla actúa en el Palacio de la Ópera el 29 de septiembre

Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Óscar y creador de bandas sonoras de películas y series, actuará en el Palacio de la Ópera el 29 de septiembre. Las entradas para disfrutar del creador de la música de Brokeback Mountain, Babel o The Last of Us ya están a la venta a través de la página web de Ataquilla con precios que van de los 25 a los 55 euros.