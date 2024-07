Prezero alcanza ya las 39 sanciones a empleados por incumplir sus funciones durante la huelga

La actitud en las últimas horas de la plantilla de Prezero, la compañía que presta el servicio de recogida de la basura y cuyo personal se encuentra de huelga desde hace un mes, ha derivado en la comunicación el miércoles de diez nuevas sanciones graves a trabajadores, a los que se suspenderá de empleo y sueldo durante varios días, según informaron fuentes próximas a la compañía. Hasta ahora se habían impuesto esas mismas sanciones a otros 29 empleados, a los que se dejó sin retribuciones por periodos que van de los seis a los diez días.

A estas iniciativas de la empresa se suman los expedientes abiertos a tres miembros del comité de empresa que continúan en proceso de tramitación. Las fuerzas de seguridad mantienen por su parte la labor de vigilancia en las calles ante las quemas de contenedores que se llevan a cabo, que se ha traducido por el momento en la identificación de seis personas por la Policía Local como sospechosos de causar los fuegos. De cuatro de ellos se informó que son trabajadores de Prezero y afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mientras que de los dos restantes no se proporcionaron datos.

“Estos individuos no pueden someter a 247.000 almas porque ocupan un servicio esencial”, manifestó ayer el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, sobre la actitud del STL, que copa el comité de empresa de Prezero. Lage reclamó a la empresa que “actúe con contundencia” con los trabajadores que no desarrollan su actividad laboral, ya que los desechos tampoco se retiran de las calles en los días en que no están convocados los paros.

Para el portavoz municipal, el STL mantiene una “actitud absolutamente irresponsable” que además “no tiene nada que ver con derechos laborales, sino con la kale borroka”. “Supongo que todos entendemos que los contenedores no se incendian solos”, dijo sobre este tipo de sucesos ocurridos en los últimos días, que consideró como “comportamientos propios de una organización criminal”, por lo que advirtió de que “esto no le puede salir gratis a quien chantajea a la ciudad”.

También el STL se pronunció sobre el conflicto, del que dijo que la plantilla “resistirá hasta su último aliento porque cree firmemente en las reivindicaciones que a derecho se ajustan”. Sobre las sanciones impuestas a trabajadores, dijo que tiene por objetivo “amedrentarlos utilizando la potestad disciplinaria de la empresa con expedientes disciplinarios que no tienen razón de ser y que todos ellos son carentes de veracidad”.

El sindicato calificó además de “totalmente desafortunadas” las declaraciones del portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, sobre el STL, ya que le acusó de verter “injurias y constantes calumnias” contra esta organización, por lo que anunció que emprenderá acciones legales contra él. “Mientras sean acciones legales y no de otro tipo, estoy absolutamente tranquilo”, replicó Jorquera sobre esta cuestión.

En relación con la investigación judicial sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes del STL, el sindicato destacó que “la presunción de inocencia tendría que estar por encima de cualquier opinión”.

