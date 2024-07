Cinco continentes, un cento de participantes, 27 países, doce horas de emisión e unha única constante: Galicia e o galego. É o primeiro balance do Maratón de Galeguidades, unha iniciativa singular que teceu unha rede invisible entre galegos de todas as partes do mundo. Traballadores temporais no estranxeiro, outros que botaron raíces, expats, galegofalantes nacidos na diáspora, emigrantes e mesmo fillos da emigración. Todas as galeguidades posibles compartiron emisión na iniciativa, promovida polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) e a Deputación na véspera do día de Galicia.

Nun lado da pantalla, os entrevistadores, entre os que estaban xornalistas, escritores ou creadores de contido; do outro lado, os entrevistadores, galegos do exterior, que falaron das distintas galeguidades e xeitos de ser galego que hai espalladas polo mundo, mais tamén de como se organiza a emigración natural de Galicia nos lugares nos que se asentan, como tamén das figuras galegas que fixeron historia dalgún xeito na diáspora, na emigración ou no exilio. Igualmente, participaron na xornada figuras dos novos medios de internet nacidos na diáspora, como a revista cultural O Ferrado, ou o podcast Fóra de Mapa. Tamén dinamizaron as conversas artistas como Sabela Ramil, escritoras como Llerena Perozo ou Zinthia Álvarez, profesores universitarios como Luzía Oca, Diego Sande ou Christoph Schreinmoser, e mesmo Ramiro Rodríguez, Cónsul de Uruguai en Galicia e norte de España. Tamén participou como entrevistador popular Andy Chichester, neofalante estadounidense moi popular na rede galega.

Así, a xornada comezou en Australia e foi completando conexiones ata rematar en Arxentina. Unha volta ás galeguidades do mundo a través de faladoiros encadenados. O propio presidente provincial, Valentín González Formoso, malia non ser emigrante nin exiliado, formou parte da iniciativa e foi entrevistado polo xornalista Tino Santiago para falar do traballo que a institución provincial desenvolve en apoio á Galicia exterior e da perspectiva que se ten desde a provincia sobre a emigración, a histórica e a actual, e os retos de futuro. Formoso destacou “a contribución da nosa emigración ao desenvolvemento dos países que nos acolleron e da propia Galicia. Proba delo son as máis de 300 escolas que foron construídas nos nosos pobos e vilas grazas ao labor filantrópico dos emigrantes”, relatou.